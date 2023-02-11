كل ما يجب معرفته قبل الاستمتاع برياضة القفز بالمظلات

الوكيل الإخباري - القفز بالمظلات هو أحد أكثر رياضات المغامرة الممتعة، ويمكن أن تستغرق رحلات الطيران الشراعي عدة ساعات وتغطي عدة مئات من الكيلومترات.

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لذا قبل خوض مثل هذه التجربة يجب إتباع بعض الخطوات الضرورية لزيادة فرص الاستمتاع بها :

مراعاة الطقس

يعد الطقس من أهم العوامل التي تلعب دورًا في يوم القفزة، لن يؤثر الشعور بالغيوم قليلاً على القفزة، إذا كان الجو غائمًا جدًا أو كان هناك توقع لهطول الأمطار أو أي تغيرات كبيرة في الطقس فمن الممكن تأخر القفزة من أجل زيادة فرص الحماية.



زيادة الشعور بالأمان

من الطبيعي أن يشعر المغامر بالتوتر قبل القفز بالمظلات، لكن التوتر لا ينبغي أن يعيق المغامرة الممتعة، القفز بالمظلات هو الكثير من المرح وآمن للغاية.

لذا فمن الضروري للغاية الاهتمام باصطحاب المدربين المحترفين من أجل الحصول على قفزة آمنة، بالإضافة إلى المساعدة أيضًا على الشعور بالراحة قبل وأثناء القفز.



طرح الأسئلة

سيكون هناك عدد قليل من الدروس الموجزة قبل القيام بالقفزة فعليًا، ومن المهم معرفتها وفهمها بشكل صحيح، ولكن إذا كانت هناك أي أسئلة أو شكوك، فلا يصح التردد في طرح الأسئلة على المدرب.



الشعور بالاستمتاع

القفز بالمظلات تجربة فريدة من نوعها وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون مزعجًا للأعصاب قليلاً، من المهم التأكد من عدم الإفراط في التفكير الزائد. يجب معرفته قبل القفز بالمظلة الأول هو أن الأمر كله يتعلق بالاستمتاع بالرحلة، سيكون كل جزء من القفزة تجربة فريدة بحد ذاتها.



عمليه التنفس

أحد المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول القفز بالمظلات هو أن المغامر لن يكون قادرًا على التنفس، هذا خطأ تمامًا ويمكن التنفس تمامًا أثناء تجربة القفز بالمظلات حتى بسرعات قصوى مثل 300 كيلومتر في الساعة.

سيدتي

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