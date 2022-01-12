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كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟

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الأربعاء، 12-01-2022 02:00 م

كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟

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الوكيل الاخباري- شهد أطول مبنى في العالم، واحدة من أعلى زيادات الأسعار في المشاريع السكنية الفاخرة في دبي، العام الماضي، مع انتعاش سوق الإسكان من الانكماش.

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وارتفعت الأسعار في برج خليفة بنسبة 23% مقارنة مع زيادة نسبتها 8% في باقي أنحاء دبي، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".


وكتب، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك" فيصل دوراني، في تقرير: "كان موضوع عام 2021 هو الانتعاش الأسي لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي".
وأضاف أنه "عند ما يقرب من 2100 درهم (570 دولارا تقريبا) للقدم المربع (المتر المربع يساوي تقريبا 11 قدما مربعا)، يقع برج خليفة مباشرة في هذه الفئة (الإسكان الفاخر)".

 

المصدر: سبوتنك

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