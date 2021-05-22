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السبت، 22-05-2021 09:11 ص

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية تمديد حظرها على جميع الرحلات التجارية والخاصة المباشرة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران المقبل، ولاسيما مع استمرار الاصابات بسلالات كورونا في الارتفاع في البلدين.

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وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرة في بيان اليوم السبت، إن كندا تمدد كذلك الإجراء الذي يطلب من المسافرين الذين يغادرون الهند وباكستان ويسلكون طريقا غير مباشر إلى كندا لإظهار اختبار سلبي في نقطة انطلاقهم الأخيرة، موضحا أن تمديد الحظر جاء بناء على نصيحة الصحة العامة بأن هذا ليس الوقت المناسب للتخفيف من أي إجراءات لمراقبة الحدود.


من جهته، قال نائب رئيس وكالة الصحة العامة الكندية الدكتور هوارد نجو إنه نظرا لانتشار السلالات الجديدة لكورونا فإن الوقاية من العدوى على الحدود أمر بالغ الأهمية.


وفرضت السلطات الكندية الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان لمدة 30 يوما في 22 نيسان الماضي.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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