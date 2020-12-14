الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرار حكومي بشأن المنسف بالكاسة

قرار لوزير الصحة نذير عبيدات - وثيقة

تحفيز الاقتصاد مسؤولية الحكومة

أساتذة وتلامذة

إغلاق طريقين بسبب الغبار الكثيف وتحذيرات

ايعاز من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

لا عودة لدوام المدارس والجامعات بالاردن قبل هذا الموعد

اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

الإثنين، 14-12-2020 03:20 م

كنوز سقارة لا تنتهي.. مصر تعلن عن كشف أثري جديد - صور

dd7eeb68fac6ad12498d0fc6862c5742-saqqara


الوكيل الاخباري - أعلنت مصر، اليوم الاثنين، عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة، التي شهدت خلال الفترة الماضية مجموعة واسعة من الكشوف الأثرية.

اضافة اعلان

ونقل موقع "مصراوي" عن زاهي حواس، وزير الآثار المصرية الأسبق، والخبير الأثري، قوله إن البعثة الأثرية، التي يترأسها في منطقة سقارة عثرت على اكتشافات أثرية جديدة بجوار هرم الملك تيتي الأول.

وقال حواس إنه تم التوصل إلى مجموعة من آبار الدفن في سقارة، التي بها توابيت ولقى أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.


وأوضح وزير الآثار الأسبق، أن هذا الكشف سيتم الإعلان عنه رسميا أوائل العام المقبل 2021، وسيلقي الضوء على جزء من تاريخ منطقة سقارة، الذي لا يعرف الكثيرون عنه شيئا.


كما أوضح حواس أنه سيتم كشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة الـ18 والـ19 بمنطقة آثار سقارة.


وأوضح "مصراوي" أن خالد العناني، وزير الآثار المصري، تفقد هذا الكشف الأثري الجديد برفقة زاهي حوار، ومضطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

 


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Algiers_Houari_Boumediene_Airport_02

وزير النقل الجزائري يتحدث عن فتح الخطوط الجوية في بلاده

AEA.jpg.1533895816135.image.750.563.low

أبوظبي تعفي القادمين من 13 دولة من الحجر.. وتستعد لاستقبال سياح

106523323-15887789941452020-05-05t220521z_2_lynxmpeg441zu_rtroptp_4_health-coronavirus-airlines-congress

طاقم طائرة أمريكية يجبر أسرة على مغادرتها بسبب رفض الطفلة ارتداء الكمامة

Istanbul-Blue-Mosque-Sunset-Top-10-Things-To-Do-Listing-Big-Bus-Tours

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

1600_900_false_false_000fe0d330ac10a7cc55c64312bb8d11

إستونيا: المئات يسبحون في مياه شبه متجمدة للتغلب على كآبة كورونا

le-pre-catelan-paris-cr-courtesy

المطاعم الراقية في أوروبا .. بعضها أطفأ أفرانه نهائياً وأخرى تكافح للصمود

أخبار متعلقة
1280x960-7-1

مصر تفقد 920 مليون دولار شهريا من إيرادات السياحة

المسرح-الروماني-بالاسكندرية

اكتشف بمحض الصدفة.. المسرح الروماني بالإسكندرية - صور

red-sea-diving-corals

مصر ثاني أفضل وجهة للغوص في العالم