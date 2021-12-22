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الأربعاء، 22-12-2021 04:45 م

كيب تاون.. وجهة ثرية في نشاطاتها السياحية

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الوكيل الإخباري - "كيب تاون" ثالث أكبر مدينة في جنوب أفريقيا لناحية عدد السكّان، والعاصمة التشريعيّة لجنوب أفريقيا، كانت شهدت أحداثاً بالجملة على مرّ تاريخها الذي يرجع إلى عام 1652. فقد كانت مرفأ للسفن الهولنديّة المتجهة إلى شرق أفريقيا والهند وقارة آسيا، وأول استيطان أوروبي دائم في المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى.

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كما عرفت تجارة الرقيق في القرنين السادس عشر والسابع عشر.. وأرخى الماضي الاستعماري البريطاني بثقله عليها. راهناً، هي تحمل تأثيرات ثقافية من ماضيها الغابر ومن طبيعة أبنائها، وترتدي ثوب الحداثة، وتقدّم مشهداً فنيّاً مهمّاً، كما تستقطب السائحين الذين يأتونها من كل صوب، آملين في سبر أغوارها، والمتعة في النشاطات السياحية الثريّة.

 

"تيبل ماونتن" محطّة سياحيّة إلزاميّة

لا تستقيم الرحلة إلى "كيب تاون" من دون المرور بالجبل الشهير (تيبل ماونتن) الواقع في جنوبي وسط المدينة؛ تتعدّد الطرق المساعدة في التعرّف إلى "الجبل"، ومنها المشي إلى القمّة في مغامرة تتطلب حدّاً أدنى من اللياقة البدنيّة أو ركوب الـ"تيليفيريك". في "الجبل"، متنزّه وطني يضمّ نقاط جذب كثيرة، منها: "بولدرز بيتش" في "خليج فولس"؛ هذا الشاطئ المحمي المميّز بصخور الجرانيت يسمح بالاقتراب من البطاريق الأفريقيّة.

 

ذكريات مسافرة

"كيب تاون" وجهة من الوجهات السياحيّة التي راقت للمسافرة السعودية آلاء قربان، لذا هي كرّرت الرحلة إليها، في مناسبة شهر العسل، كما في إطار رحلة عائليّة لقضاء الإجازة الصيفيّة، ولو أن المناخ الصيفي في السعودية يرادفه الشتاء في هذه المدينة الأفريقيّة الصاخبة.

 

المصدر - سيدتي 

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