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الثلاثاء، 14-03-2023 04:33 م

كيفية اختيار مقاسات حقائب السفر المناسبة للرحلات السياحية

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الوكيل الإخباري - تتنوع أحجام حقائب السفر بين الصفيرة وكبيرة الحجم وتختار الأنسب منها حسب احتياجات المسافرين، في الآتي، لمحة عن مقاسات حقائب السفر.

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حجم الحقيبة (من 19 إلى 22 بوصة)
نظرًا لحجمها الصغير وسهولة التعامل معها، يمكن إحضارها على متن قطار أو سيارة، إنها مثالية لتوضيب الضروريات الشخصية.


متوسطة الحجم (من 23 إلى 26 بوصة)
هذه الحقائب مثالية للرحلات التي تستغرق أسبوعًا أو أقل.


كبير (من 27 إلى 30 بوصة)
مثالية للرحلات الطويلة أو حمل متعلقات أكثر من مسافر واحد. تحدد لوائح شركات الطيران الجديدة حجم الأمتعة الفردية بطول 30 بوصة وإجمالي 62 درجة (الارتفاع + العرض + العمق) غرامات عدم الالتزام بقاعدة الحجم باهظة.

 

قياسات السعة
وهي تستند إلى المقصورة الرئيسية داخل الحقيبة، وتُقاس باللترات من الأفضل استخدام هذا لمقارنة الحقائب المختلفة ببساطة لأنه من الصعب تصورها، كدليل إرشادي يبلغ متوسط سعة صناديق المقصورة 20 لترًا، بينما يبلغ متوسط سعة معظم الصناديق الكبيرة 100 لترًا.


متوسط أحجام حقائب السفر
يتم أخذ قياسات الارتفاع من أسفل العجلات إلى الجزء العلوي من العلبة عندما يكون مقبض العربة لأسفل.


ما هي الميزات المناسبة لك؟


أمتعة السفر
توفر الأمتعة الناعمة أو الصلبة حماية أفضل للأغراض الهشة.
تضمن أحزمة الضغط بقاء المتعلقات في مكانها.
غالبًا ما تحتوي الحقائب على جيوب داخلية تساعد في تنظيم كل شيء.
تحتوي معظم الأمتعة على عجلات، لذا لا يتم الاحتياج إلى إجهاد النفس بحملها.


حقائب سفر
هذه الحقائب أخف وزنًا وأسهل في التخزين تحت المقاعد أو في الحواجز أثناء التنقل.
يمكن تخزين حقائب السفر بسهولة في خزانة أو تحت السرير عندما لا تكون قيد الاستعمال.
إنها فسيحة للغاية وتسمح باستيعاب كمية كبيرة من الأشياء.
حزام الكتف والخيارات المحمولة باليد تجعل من السهل التلاعب بها وتحملها.


حقيبة سفر
تميل حقائب السفر إلى الاتساخ بسهولة لأنها غالبًا ما تكون مصنوعة من قماش يمكن تجميع الأوساخ والغبار.
لا تحتوي هذه الحقائب على مقصورات داخلية للمساعدة في تنظيم الأغراض، ليس لديهم عجلات، لذا إذا كان أمام المسافر رحلة طويلة، فقد يشعر المسافر بتعب الذراعين.

 

سيدتي

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