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الأربعاء، 02-03-2022 02:27 م

كيفية السيطرة على إزعاج الأطفال على متن الطائرة ؟

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الوكيل الاخباري - يتسبب الأطفال والرضع في إزعاج من حولهم على متن الطائرة، لذا تتوفر بعض النصائح الضرورية التي من المهم القيام بها من أجل تهدئة الطفل وعدم إثارته للضوضاء أثناء رحلة السفر.

طرح الأسئلة
يواجه الكثير من الأطفال الصغار أحيانًا صعوبة في التعبير عما يشعرون به أثناء الطيران كالخوف الزائد، لذا فمن الضروري طرح الأسئلة من أجل مساعدة الطفل على معرفة ما الذي يزعجه من أجل المساهمة في حله لتهدئة الطفل والشعور بالاطمئنان بسبب تواجد العائلة وذويه.

تبادل المعلومات حول الرحلة
مع الأطفال غالبًا ما يكون هناك خيط رفيع بين الخوف من شيء ما والشغف بشأن شيء ما، لذا فمن الضروري أن تقوم العائلة بإزاحة الخوف من قلب الطفل ومحاولة شرح كافة المعلومات التي يريدها فيما يخص الرحلة والتواجد على متن الطائرة حتى يتحول خوفه إلى شغف وحب لزيارة الأماكن المُخطط لها وبالتالي فأن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في تهدئة الطفل وعدم إثارته للشغب والإزعاج طوال فترة الرحلة على متن الطائرة.

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مشاهدة الطائرة أثناء العمل
إذا كان المسافر يعيش بالقرب من المطار، فمن الممكن اصطحاب الطفل لمشاهدة إقلاع الطائرات وهبوطها قبل الرحلة الخاصة بهم، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في تقليل قلق وخوف الطفل خلال فترة الرحلة أثناء صعود الطائرة.


مناقشة المساعدين
يمكن للموظفين بالطائرة مساعدة الآباء والأمهات في التعامل مع الأطفال خلال فترة الرحلة، حيث يمكن لأولئك الموجودين عند البوابة والمضيفات والطيارين فعل الكثير لمساعدة الطفل على الشعور بالاطمئنان والهدوء وكأنه في مغامرة رائعة.


المفاجأت
عند الطيران مع طفل صغير من الممكن شراء بعض الهدايا أو عمل المفاجأت، حيث أن الطفل يحب هذه الأشياء كما أنه يشعر بالمتعة وجذب الانتباه نحو الهدية، ومن ثم هذا يكون مساهمًا في تهدئته طوال فترة الرحلة وجعله سعيدًا.


الحصول على الوجبات الخفيفة
يكون للوجبات الخفيفة دورًا مساهمًا في زيادة شعور الطفل بالاستمتاع طوال فترة الرحلة، لذا فمن الممكن الحصول على كمية كافية منها للطفل طوال الرحلة لتناولها وبالتالي هذا يلعب دورًا مساهمًا في شعور الطفل بالهدوء وعدم إثارة الفوضى والإزعاج بين الركاب.


مقعد الأطفال بعيد عن الممر
يمكن أن تشكل مقاعد الممر خطورة وإزعاج للأطفال الصغار، خاصًة مع مرور عربة الطعام والشراب، لذا فمن المهم عدم تواجد الأطفال في هذه الأماكن على متن الطائرة والتي تزيد من شعورهم بالضيق والضجر طوال الرحلة، والتواجد في أماكن أخرى بديلة تزيد من شعور الهدوء داخلهم.

 

 

 

 

المصدر : القدس

 

 

 

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