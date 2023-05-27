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السبت، 27-05-2023 04:23 م

كيفية تجنب الحشود في محطات القطارات عند السياحة والسفر؟

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الوكيل الإخباري - تشهد محطات المطارات ازدحامًا معظم الأوقات، مما قد يتسبب في عدم قدرة المسافر في حرية التنقل والقيام بالكثير من الفعاليات والأمور الذي قد يكون بحاجة إليها. في الآتي، بعض النصائح الهامة التي تساعد المسافر في تجنب الازدحام داخل محطات القطارات أثناء السفر.

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السفر خلال موسم الكتف
موسم الكتف هو أفضل توقيت للمسافر إذا كان يريد تجنب الازدحام أثناء الرحلة السياحية سواء كانت الوسيلة بالقطار أو الطائرة.

 

دورات السياحة المحلية
لدى السياح المحليين تفضيلات سفر مختلفة جدًا عن الزوار الدوليين، لذا يمكن التفكير في مدى الاختلاف الذي تتعامل به مع التخطيط لرحلة في البلد مقارنة بالسفر الدولي، قد ينخفض موسم الذروة للسفر المحلي خلال الموسم المنخفض اعتمادًا على العطلات الرسمية والإجازات المدرسية والعديد من العوامل الأخرى.


الشراء المسبق للتذاكر الخاصة بمناطق الجذب الرئيسية عبر الإنترنت
واحدة من أسهل الطرق لتجنب حشود السياح الآخرين هي تخطي الخط في مناطق الجذب الرئيسية وأثناء حجز تذاكر الطيران والقطارات.


استأجر دليلاً خاصًا
يعد الاستعانة بدليل خاص أحد أسهل الطرق للمغامرة خارج المواقع الشهيرة واكتشاف الزوايا الأكثر هدوءًا في المدينة أو البلدة.
غالبًا ما يمنح المرشدون الخاصون قدرًا أكبر من المرونة في اختيار وقت بدء الجولة بمجرد الوصول إلى المحطة أثناء الاستعانة بالقطار، بحيث يمكن الخروج قبل (أو بعد) الحشود.


اسأل محلي
ليس هناك بديل عن المعرفة المحلية، إذا كان الاستعانة بدليل خاص خارج نطاق الميزانية، فمن الممكن محاولة البحث عبر الإنترنت عن مسارات مكتوبة من قبل المدونين المحليين، أو من الممكن طرح الأسئلة عن التوصية عند الوصول.

 

سيدتي 

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