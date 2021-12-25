كيفية حجز الفنادق في رأس السنة بأسعار منخفضة

الوكيل الإخباري - يسعى المسافرون إلى الحصول على أفضل الخصومات والعروض عند حجز الفنادق في موسم رأس السنة، لذا فهناك بعض الطرق التي يمكن لأي مسافر القيام بها لاختيار الفندق بالسعر المناسب أثناء الاحتفال برأس السنة.



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استخدام أفضل محركات البحث

يفضل البحث عبر أفضل المحركات لاختيار الفندق المناسب وأسعاره الملائمة مع ميزانية المسافر، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بمواقع الويب وبعد ذلك يقوم المسافر بحجز الغرفة بالفندق الذي تم اختياره.

الحجز المُسبق

يفضل أن يقوم المسافر بالحجز المُسبق للفندق، حيث يمكن للحجز المبكر أن يساعد في عملية الإلغاء المجانية، ولكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الإطلاع على سياسة الإلغاء والتحقق من المدة الصالحة للإلغاء.

تسجيل العضوية

توفر العديد من العضويات الخصومات على الفنادق والغرف، ويتم ذلك من خلال كتابة رمز العضوية للحصول على الخصم عند حجز الفندق، ويتم ذلك عبر الإنترنت.



مقارنة الأسعار مع مواقع الفنادق

يمكن البحث المكثف على عدد من الفنادق والحصول على الأفضل من بينها سواء في الموقع، والأسعار والخدمات، حيث من الممكن معرفة والإطلاع أيضًا على الامتيازات الخاصة بالفندق كخدمة الإنترنت «الواي فاي» المجانية، موقف السيارات، وجبات الإفطار.

الاتصال بالفندق مباشرة

يمنح الاتصال بالفندق مباشرةً فرصة للتفاوض على السعر الأفضل للغرفة، وفي حالة الرغبة في الحصول على أسعار أقل من الممكن الاتصال بمكتب الاستقبال للوصول لأفضل الأسعار.



النظر في الصفقات الشاملة

يمكن الحصول على الصفقة الشاملة عند حجز الفندق، ويتم ذلك من خلال الاتفاق على الحصول على حزمة من الخدمات خلال فترة الإقامة من خلال توفير وجبات الإفطار المجانية، واستعمال المعدات والأدوات داخل الغرفة، توفير المسبح ومراكز اللياقة البدنية.

النظر في إقامة أطول

إذا كانت خطط السفر مرنة يمكن البحث عن سعر أفضل للغرفة كل ليلة إذا تم حجز إقامة أطول، حيث تقدم بعض الفنادق أسعارًا أسبوعية أقل من سعر الليلة المعتاد.



النظر في البدائل الفندقية

يفضل أن يتوفر أماكن بديلة أخرى للإقامة وعدم الاعتماد على أحد الفنادق وجعلها الخيار الوحيد للمسافر، حيث أن البدائل يكون لها دورًا مساهمًا في حل مشكلة الإزدحام التي تتواجد في أغلب الفنادق في موسم رأس السنة، فضلًا عن توفير الكثير من الأموال.



عدم نسيان قراءة التفاصيل الدقيقة

يفضل أن يقوم المسافر بالإطلاع والتدقيق في كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة بالفندق، وذلك في حالة تعرض المسافر إلى إلغاء الحجز لاسترداد الأموال من دون دفع رسوم أو نفقات إضافية.

المصدر - سيدتي