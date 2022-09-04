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الأحد، 04-09-2022 03:02 م

كيفية حزم الملابس في حقيبة سفر واحدة

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الوكيل الإخباري - توجد العديد من النصائح الضرورية التي يستوجب على أي مسافر إتباعها عند تحضير حقيبة السفر والتي يكون لها دورًا مساهمًا في حزم جميع الملابس والمستلزمات الشخصية في حقيبة سفر واحدة، لذا يمكن تحديدها في عدد من النقاط التالية.

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تحديد مساحة الحقيبة
يمكن في البداية تحديد مساحة حقيبة السفر، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في طرق رص وترتيب الحقيبة، حيث أنه من الممكن لف الملابس وطيها في حالة إذا كان المسافر بحاجة إلى مساحة أكبر في حقيبة السفر، وفي حالة عدم الحاجة إلى مساحة كبيرة ويريد المسافر الحفاظ على الوزن منخفضًا فمن الممكن طي الملابس حيث يكون الطي أيضًا أفضل بشكل عام إذا كان هناك ملابس قابلة ومعرضة للتجاعيد.

 

استخدام مكعبات التعبئة
استخدم مكعبات التعبئة للتأكد من أن كل شيء يتناسب معًا، مكعبات التعبئة عبارة عن حقائب صغيرة يمكن استخدامها لتنظيم حقيبة السفر، اعتمادًا على الاحتياجات، يمكن تنظيمها حسب الزي أو الوزن أو حسب العناصر.

 

استخدام الجزء الداخلي من الحذاء
يمكن الاستعانة بالجزء الداخلي من الحذاء كمساحة تخزين، حيث يمكن وضع الجوارب داخل الحذاء إذا لم يكن هناك مكان آخر لها، من السهل أيضًا لف الملابس الصغيرة الأخرى مثل الملابس الداخلية ووضعها في الحذاء، فضلًا عن ذلك أن الحلي والهدايا التذكارية الصغيرة يمكن وضعها بشكل جيد في الأحذية حيث توفر الأحذية مكانًا مناسبًا للاحتفاظ بهذه الأشياء داخلها.


الاستفادة القصوى من حقيبة السفر
يمكن اختيار الحقيبة المناسبة للرحلة السياحية، حيث أن الرحلات المختلفة لها متطلبات أمتعة متنوعة ومختلفة، لذا يمكن التفكير في نوع الحقيبة الأفضل والأنسب لمتطلبات الرحلة.
إذا كان المسافر يفضل حمل الحقيبة على كتفه، أو حملها معه، أو يريد المزيد من المرونة في كيفية تنظيم حقيبته، فقد تكون الحقيبة القماشية هي الخيار الأفضل له.

 

سيدتي

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