كيف تحافظ على هدوء طفلك على متن الطائرة ؟

الوكيل الإخباري - يتسبب الأطفال بالإزعاج بمجرد الصعود إلى الطائرة والبدء في الرحلة وخاصًة إذا استمرت لفترة طويلة، لذا يمكن اتباع العديد من الخطوات للحفاظ على هدوء الطفل على متن الطائرة.

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تبادل المعلومات عن الرحلة

يمكن إتباع هذه الحيلة لتقليل من حدة الخوف والشعور بالقلق الذي يصيب الأطفال بالإضافة إلى الحفاظ على الثبات والهدوء طوال فترة الرحلة، ويتم ذلك من خلال تبادل المعلومات المختلفة عن الرحلة والأنشطة التي يمكن القيام بها خلال فترة السفر من أجل زيادة شغف وحماس الطفل للرحلة.

وسائل الترفيه

ينصح بضرورة اصطحاب بعض الألعاب والكتب الترفيهية لتسلية الطفل خلال فترة الرحلة وخاصًة إذا كانت طويلة، وبالتالي هذه الحيلة يكون لها دورًا مساهمًا في تسلية الطفل وتقليل الشعور بالقلق والتوتر والتحلي بالهدوء والصبر خلال الرحلة على متن الطائرة.

حجز المعقد المثالي على متن الطائرة

يفضل معرفة احتياجات الطفل وتحقيق رغباته وراحته، ويتم ذلك من خلال اختيار المقعد المثالي والمناسب الذي يكون مساهمًا في تحقيق الراحة والسعادة للطفل طوال فترة الرحلة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن البعض يرى أن المقعد المثالي يقع في الجزء الخلفي من الطائرة بالقرب من الحمام وخاصًة إذا كان الطفل لديه فرط في النشاط والحركة ويحتاج إلى التنقل بين الحين والآخر.

سرد القصص

يعشق الأطفال سماع الحكايات والقصص الخيالية، ويمكن تحقيق ذلك بسهولة خاصًة إذا كان الأهل بارعين في سرد القصص الذي يحبها الأطفال، لذا فمن الممكن الاستعانة أيضًا ببعض الكتب الخاصة بقصص الأطفال للحكي والسرد طوال فترة الرحلة لزيادة استمتاع الطفل دون الشعور بالملل.

مشاهدة التلفاز

يمكن أن يشاهد الأطفال التلفاز على متن الطائرة من خلال اختيار الأفلام المفضلة والبرامج الترفيهية التي يحبونها، وبالتالي فأن إتباع هذه الحيلة يكون لها دورًا مساهمًا في زيادة شغف الأطفال للمشاهدة وتقليل الشعور بالملل والهدوء لمتابعة الأفلام المفضلة دون إزعاج طوال مدة الرحلة.

الوجبات الخفيفة

يفضل أن تحمل الأسرة بعض الوجبات الخفيفة التي يحبها الطفل، لتناول الطفل لها خلال فترة الرحلة على متن الطائرة، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة شعور الطفل بالمتعة والسعادة ومن ثم التحلي بالهدوء خلال فترة السفر.

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