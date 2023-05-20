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السبت، 20-05-2023 04:26 م

كيف تحقق أقصى استفادة من وقتك في المطار؟

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الوكيل الإخباري - "ترانزيت".. هذه الكلمة قد تتسبب في شعور البعض بضغط كبير، نظراً لتفكيره في كيفية تمضية الوقت الفاصل بين رحلتين جويتين داخل المطار، لكن ما لا يعلمه البعض أن هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن يفعلها، لتحقيق أقصى استفادة من "الترانزيت" في المطار.

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استكشف المطار:
المطارات الرئيسية أصبحت نفسها وجهة. أثناء بحثها عن لقب "أفضل مطار"، تسعى إدارات المطارات جاهدة، لتقديم المنشآت الفنية، وتجارب التسوق والطعام الجيد للركاب، لذلك لن تعاني نقصاً في المحال التجارية والمطاعم، لإبقائك مشغولًا ومستمتعًا أثناء وجودك هناك.


اصنع صداقات جديدة:
قم بإيقاف تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي، وابدأ محادثة مع شخص مسافر. لا يوجد شيء مثل الاتصال البشري لإعادة شحن حماسك للاستكشاف. ويمكن أن تفتح عينيك حقًا على الأفكار والتجارب الجديدة، بينما تتعرفان على بعضكما.


النوم:
هذا الخيار معقد بعض الشيء! كن حذرًا عند النوم في المطار لعوامل حماية متعلقاتك، وكذلك عدم تفويت وقت المغادرة. إذا كان لديك توقف طويل، فكر في استئجار حجرة نوم في المطار، للحصول على خيار مريح وآمن لتعويض ما فاتك.


نظف بريدك الوارد:
• تصفح النشرات الإخبارية، ورسائل التسوق عبر البريد الإلكتروني، وإلغاء الاشتراك في الرسائل التي لم تعد تريدها.
• إنشاء مجلدات جديدة، حسب الفئات لرسائل البريد الإلكتروني، التي تريد/ تحتاج إلى حفظها للرجوع إليها في المستقبل.
• حظر رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، والرسائل التي تأتي حتى بعد إلغاء الاشتراك.


تحقق من المواعيد:
تحقق من قائمة المهام أثناء انتظار رحلتك، واستمتع بشعور الإنجاز!.. في ما يلي بعض المواعيد الشائعة، التي قد تحتاج إلى انتباهك:
• خدمة السيارات.
• طب الأسنان.
• الطب.
• التدليك.
• صالون تصفيف الشعر.
• العناية البيطرية/ العناية بالحيوانات الأليفة.
• تجديد رخصة القيادة.


نظم صورك:
احذف الصور الرديئة أو المكررة، أو تلك التي لا تريدها بعد الآن. تعود على تعديل صورك بعد التقاطها، واحتفظ بالأفضل فقط! استخدم ميزة "المفضلة"، أثناء المراجعة حتى تعرف على الفور تلك التي يجب الاحتفاظ بها.
تحرك:
لست مضطرًا لقضاء وقتك جالسًا حتى تفتح البوابات. يمكنك استخدام الوقت للحصول على بعض الخطوات أثناء الانتظار. ولتحقيق أقصى استفادة من الوقت، تأكد من ارتداء أحذية مريحة للمشي.


لا تنسَ نفسك:
إذا كان لديك تطبيق شركة الطيران على هاتفك، فمن المحتمل أن تتلقى إشعارًا عندما تكون رحلتك جاهزة للصعود إلى الطائرة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضبط منبهًا على هاتفك حتى تعود إلى البوابة قبل 30-40 دقيقة من المغادرة، للتأكد من أنك في قائمة الانتظار المناسبة للصعود إلى الطائرة.


شاهد عرضك المفضل:
تمامًا كما هي الحال في المنزل، لا شيء يضاهي "مشاهدة التلفزيون"، للاسترخاء، وجعل وقت فراغك ممتعًا.


اقرأ كتابًا أو استمع إليه:
الكتب الرقمية، مثل تلك التي يمكنك الحصول عليها، سهلة ومريحة. لكن، يجب أن نكون صادقين عندما نقول إن الاستراحة من الشاشات هي أحد الأشياء التي نهدف إليها عندما نسافر. الغلاف الورقي، وسحر الكتاب، لايزال محتفظاً ببريقه، فقط جرب اصطحاب كتابك المفضل أثناء رحلتك.


ابدأ في تعلم لغة جديدة:
هناك بعض التطبيقات الرائعة - المجانية، والمدفوعة - التي يمكن أن تساعدك على تعلم لغة جديدة، في أي وقت من الأوقات.


اتصل بالعائلة والأصدقاء:
هل تجد نفسك دائمًا تؤجل المكالمات مع العائلة والأصدقاء، لأنك دائمًا مشغول جدًا؟ فلنكن صادقين، هذا يحدث للكثيرين منا. يعد انتظار صعود الطائرة وقتًا رائعًا، لمتابعة المكالمات التي كنت تؤجلها.

 

زهرة الخليج

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