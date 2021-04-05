كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

الوكيل الإخباري- تحولت أنقرة إلى عاصمة لدولة تركيا الحديثة في 13 تشرين الأول1923 (قبل 97 عاما) بقرار قانوني صادقت عليه الجمعية الوطنية الكبرى.



وكانت مدينة إسطنبول، عاصمة للإمبراطورية العثمانية التي استمرت ما يقارب 600 سنة. وبالتحديد من 27 تموز 1299م حتى 29 تشرين الأول 1923م.



حرب الاستقلال



وذكرت وسائل إعلام تركية، أن القوات التي أشعلت “حرب الاستقلال”، لعبت دورا في تحول أنقرة إلى رمز لحراكهم وإعلانها عاصمة لتركيا.



وبدأت الخطوات بعد وصول أعضاء من البرلمان العثماني والجنرال التركي مصطفى كمال أتاتورك إلى أنقرة.

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والتخطيط للخطوات المستقبلية التي تشكلت عنها حرب الاستقلال بعد احتلال قوات الحلفاء (بريطانيا- فرنسا- إيطاليا) لإسطنبول. ما ساهم بعرقلة انعقاد البرلمان في حينها في المدينة.



وتحولت أنقرة، التي تقع وسط الأناضول، إلى مركز للحرب، لتصبح بعد ذلك عاصمة للجمهورية التركية.



وأصبحت أنقرة، التي أصبحت مركز “النضال الوطني” في أوقات الحروب، وتم توقيع العديد من القرارات الحاسمة فيها. عاصمة دولة تركيا في 13 تشرين الأول 1923.



وبعد الهزيمة التي نتجت عن الحرب العالمية الأولى واحتلال الدول الحلفاء. وصل مصطفى كمال أتاتورك إلى سامسون في 19 أيار1919، وبدأ حراكه في “حرب الاستقلال”.

المصدر: تركياالآن