كيف تستعد بشكل صحيح لرحلة إلى إثيوبيا من الإمارات العربية المتحدة

الوكيل الإخباري - لماذا سيرغب أي شخص في القيام برحلة إلى إثيوبيا؟ لماذا لا يذهب برحلة إلى الهند من أجل رحلة غنية بالألوان والثقافة والتقاليد؟

اضافة اعلان



إذا كان هناك أي بلد يمكنك أن تشعر فيه بالرضا عن كل ما سبق ، فأنت بحاجة إلى الاستعداد لرحلة إلى إثيوبيا ، حيث تقع إثيوبيا في الجزء الشرقي من إفريقيا وهي وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن الرضا السياحي ، بما في ذلك المسافرين من الإمارات العربية المتحدة .



بالنسبة للعديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، بهدف زيارة هذا البلد القديم ، هناك حاجة للاستعداد لهذه الرحلة ، بما في ذلك الحصول على تأشيرة إثيوبيا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، فدائمًا ما وعدت إثيوبيا بأن تكون مسلية وتعليمية. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى الاستعداد لها قبل هذه الرحلة المثيرة.



كيفية الحصول على تأشيرة إثيوبيا من الإمارات العربية المتحدة



ستحتاج إلى الحصول على التأشيرة قبل السفر إلى إثيوبيا. بصفتك مواطنًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إثيوبيا عبر الإنترنت وأنت مرتاح في منزلك. يمكنك الحصول على تأشيرة سياحة من إثيوبيا لمدة 30 يومًا لزيارة قصيرة أو 90 يومًا للإقامة الطويلة.



يجب أن يكون لديك المستندات التالية لتقديمها: جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل من الصلاحية ، وصورة شخصية حديثة لجواز السفر ، وبطاقة خصم أو بطاقة ائتمان للدفع ، ونسخة ممسوحة ضوئيًا من صفحة السيرة الذاتية لجواز سفرك ، والمستندات الصحية. يتراوح وقت معالجة التأشيرة من 1-3 أيام عمل.



ما هو أفضل وقت للسفر إلى إثيوبيا؟



يحاول العديد من المسافرين دائمًا تجنب موسم الأمطار في إثيوبيا. يحدث ذلك من أواخر مايو إلى أواخر سبتمبر في المرتفعات الشمالية. في المرتفعات الجنوبية ، من مارس إلى يونيو.



أصبحت العديد من الطرق في القرى النائية موحلة ولم يعد من السهل الوصول إليها خلال هذه الفترة. يجب أن تكون رحلة إلى إثيوبيا خطة من نوفمبر إلى مارس. يكون الطقس خلال هذه الفترة مثاليًا ، وتظل المناظر الطبيعية خضراء.



لماذا يجب أن تستعد لرحلة إلى إثيوبيا

في الآونة الأخيرة ، كان هناك تدفق للسائحين إلى البلاد. جعلت خطة التطوير والتحسين التي تم الشروع فيها إثيوبيا وجهة أولى للجميع ومتنوعة.



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تضع إثيوبيا في قائمة أفضل رحلاتك:

مناظر طبيعية جميلة ومتناقضة



إثيوبيا تحتوي على مناظر جميلة من الجبال العالية والوديان. لن يجعلك السفر إلى إثيوبيا تشعر أنك بعيد عن موطنك في أرض غريبة فحسب ، بل ستشعر أيضًا أنك قد قطعت خطوات قليلة إلى الوراء في الوقت المناسب.



الأطعمة اللذيذة

إثيوبيا لديها واحد من أكثر الأطعمة إثارة ولذيذ في العالم. طبق شهير في إثيوبيا هو Injera ، وهو خبز إسفنجي كبير مع أجزاء من الخضار واللحوم الحارة. إن Injera with Shiro ، وجبة مصنوعة من الحمص ودقيق الفاصوليا ، مع مزيج من الثوم والبصل ، هي دائمًا وجبة مثيرة للنباتيين!



استنتاج



حتى بالنسبة لمواطني إحدى البلدان الموهوبة ثقافيًا واجتماعيًا على وجه الأرض ، تعد الرحلة إلى إثيوبيا بأن تكون مثيرة. لذا ، قبل أن تحزم حقائبك في رحلة إلى إثيوبيا ، تأكد من ملاحظة هذه التفاصيل. تنتظرك مغامرة لا تصدق إذا كنت تستعد بشكل صحيح وتعرف كيف تتجول وتكون بأمان في هذا البلد التاريخي الجميل!



