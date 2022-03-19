السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

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كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

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السبت، 19-03-2022 04:41 م

كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

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الوكيل الاخباري-تعد جزيرة بالي من أكثر الجزر المميزة حول العالم، فهي تناسب جميع أفراد العائلة، وتتميز بالعديد من الوجهات والمنتجعات السياحية ذات المستوى العالي، بالإضافة إلى شواطئها الخلابة وأماكن الاسترخاء بها، فضلاً عن الأنشطة التي يمكنك القيام بها على الجزيرة، ولا يمكن أن ننسى مجموعات الأكلات الشعبية الشهيرة في بالي التي لا بد من تجربتها.

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إذا كنت تخططين للسفر إلى بالي، لقضاء رحلة مميزة، فإليك أشهر الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الجزيرة:

 

1. المغامرات
عادة يتجه السائحون إلى شواطئ بالي للاستمتاع بها وبالمناظر الطبيعية الموجودة، لكن لا ننصحك بذلك فقط، إذ عليك التوجه إلى الأحياء الشعبية والمناطق الحيوية في الجزيرة، والتعرف إلى ثقافة المدينة والاستمتاع بأسواقها المحلية وأكلاتها الشعبية. كما يمكنك الذهاب لتسلق قمم الجبال المهيبة لمغامرة تحبس الأنفاس بمنطقة بيموتيران، أو التوجه إلى مرتفعات سايدمان لمشاهدة الغابات والبركان المورق.

2. الأنشطة المائية
لا يمكنك الوجود في جزيرة بالي، من دون الاستمتاع بالأنشطة المائية والرياضية المخصصة لعيش مغامرة فريدة من نوعها، حيث توفر أغلب المنتجات السياحية مجموعة واسعة من الأنشطة المائية، نظراً لتنوع الشواطئ، وتميز بعضها بالأمواج العالية والمنحدرات الصخرية، وغيرها من الأجواء المناسبة للقيام بمثل هذه الأنشطة، علاوة على العالم الآخر تحت الماء، الذي يوفر لك رحلات اكتشاف لا تُنسى أبداً. 

3. القفز بالشلالات
هذا النوع من المغامرات مخصص لأصحاب القلوب القوية، وتتميز جزيرة بالي بالعديد من الشلالات الرائعة، التي تقع على مسافات بعيدة وبقلب الغابات الاستوائية، ويتوفر بها عدد من الأنشطة الرائعة مثل القفز أو السباحة في الشلالات مثل شلال Aling-Aling.

 

زهرة الخليج

 

 




 

 


 

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