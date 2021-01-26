كيف تغيرت مقاعد الطائرات المدنية خلال 30 عاما ؟

الوكيل الإخباري _ شهدت العقود الأخيرة تراجع المساحات الفاصلة بين مقاعد الطائرات المدنية بصورة تدريجية، حتى أصبح بعض المسافرين يراوده شعور بأن المساحات المتاحة لتلك المقاعد غير كافية.

اضافة اعلان



يقول موقع "تيك إنسيدر" البريطاني إن هناك توجها مشتركا يين شركات الطيران يهدف إلى تقليل المساحات المتاحة لمقاعد المسافرين لتوفير مساحات تسمح بإضافة مقاعد جديدة.





ولفت الموقع إلى أن المسافات التي كانت متاحة حول مقاعد الطائرات تتراجع بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على المسافة المتاحة أمام كل مقعد والمساحات الجانبية أيضا.





وأوضح الموقع أن تقليل المساحات المتاحة لمقاعد المسافرين كان لها تأثيرات سلبية على راحتهم وخاصة أولئك الذين يريدون النوم أثناء الرحلة، مشيرا إلى أن المقاعدة ذات المساحات الكبيرة تمنح المسافرين مميزات وراحة أثناء السفر.







المصدر : سبوتنيك



