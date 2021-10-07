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الخميس، 07-10-2021 04:35 م

كيف تقضي شهر عسل قصيراً وممتعاً؟

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الوكيل الإخباري - بعد تكاليف تحضيرات حفلات الزفاف الباهظة، يرغب الكثير من الأزواج بقضاء شهر عسل لمدة قصيرة. 

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بعض النصائح التي تساعد الثنائي في قضاء شهر عسل قصيراً وممتعاً:

 

اختيار وجهة سياحية قريبة

يعاني بعض المتزوجين حديثاً من التكاليف الباهظة لذا فيكون القرار لديهم هو قضاء عطلة شهر عسل قصيرة بأقل التكاليف وفي الوقت ذاته الاستمتاع بكل الأماكن داخل الوجهة السياحية، لذا فمن الضروري في هذا التوقيت اختيار أقرب وجهة سياحية لاختصار الوقت في رحلة السفر سواء في الذهاب والإياب والتخلص من الإرهاق الذي تسببه الرحلات الطويلة.

الحصول على الامتيازات للرحلات القصيرة
تقدّم العديد من الفنادق عروضاً مخصصة للعطلات القصيرة مع وجود بعض البرامج والأنشطة المختلفة والمميزة كي يقضي الثنائي وقتاً مميزاً، ويكون من بينها: العشاء الخاص، خدمات السبا، جولة سريعة داخل المدينة.

الحجز باكراً
يساهم الحجز باكراً في الحصول على الكثير من الامتيازات المختلفة كتوفير المال عند التخطيط لقضاء شهر عسل قصير واختصاراً للوقت بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أفضل الخصومات.

 

اختيار الموسم المناسب من العام

يفضل أن يختار الثنائي الوقت المناسب أثناء قضاء عطلة شهر العسل القصيرة  من دون الشعور بإزدحام أو تكدس الزائرين بالوجهة السياحية، وبالتالي فإن هذا يكون مساهماً أساسياً في الاستفادة من الوقت وعدم إهداره وبالتالي الحصول على كافة الأنشطة، كما أن ذلك يكون ضمن الخيارات المميزة للحصول على أفضل الأسعار.


البحث عن أماكن إقامة بديلة
ينصح بمعرفة أماكن بديلة للإقامة وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج في العطلة القصيرة، حيث أن الأمور لا تسير كما مخطط لها لذا من الضروري وضع خطط بديلة للاستمتاع برحلة شهر العسل القصيرة.

 

المصدر - سيدتي 

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