الوكيل الإخباري - عند البحث عن نظافة الفنادق، تم ملاحظة أن بعض الأشياء الغير نظيفة والتي تشكل خطرا على صحتك؛ شملت الأكواب ، وأجهزة التحكم عن بعد، ومفاتيح الإضاءة، والصنابير، وربما الأكثر إثارة للقلق، الفراش، فقد اكتشفت اختبارات مسببات الأمراض أن أجهزة التحكم عن بعد في غرف الفندق كانت أماكن خصبة لآلاف البكتيريا المعدية للغاية، كما وجدت الدراسات أيضا أن الكثير من النقاط التي تم لمسها بشكل متكرر مثل مفاتيح الإضاءة والهواتف ومقابض الصنابير نادرا ما يتم تنظيفها ، وبالتالي تصبح أماكن ناقلة للأمراض .

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كيف تواجه البكتيريا والملوثات عند الإقامة في أحد الفنادق :



عدم استخدام هذه العناصر المجانية في الفندق :

يمكن القول إن صانع القهوة ، ومفتاح الإضاءة بجانب السرير ، والهاتف ، وجهاز التحكم عن بعد للتلفاز ، هي أكثر الأشياء ثلوثا في غرفة الفندق نظرًا لأن جميع المقيمين يقومون باستخدامها، ومن الآمن افتراض أن موظفي التنظيف لا يقومون بتنظيفها باستمرار، وإذا فعلوا ذلك، لا يمكنك التأكد من أنهم يستخدمون منشفة أو قطعة قماش جديدة تمامًا في كل مرة.

اغسل يديك !

تأكد من غسل يديك باستمرار بالماء الدافئ والصابون أثناء إقامتك. تعد المسحات المطهرة بديلاً رائعًا لتنظيف يديك ومقابض أبواب الفندق وجميع الأشياء الموبوءة بالجراثيم المذكورة أعلاه.



تطهير جميع الأسطح

استخدم مناديل مطهرة أو رذاذ مطهر لتنظيف مقابض الأبواب والطاولات وأسطح الحمام والحمامات وصنابير الدش وغسالات المرحاض وما إلى ذلك.



التخلي عن مفرش السرير

من المعروف أن المفارش وأغطية الأسرة لا يتم تنظيفها بشكل متكرر في الفنادق. ولكن هل توقفت عن فحص الملاءات والفراش بحثًا عن البقع والبق؟ بالطبع ، لا يمكنك تنظيفها بنفسك. ويمكنك وضع مفرش خاص بك، وإذا وجدت بق الفراش ، سيكون من الأفضل لك طلب غرفة أخرى.



غسل الأواني الزجاجية.

قرر المفتشون أن بعض الفنادق لا تغسل الأواني الزجاجية بعد إقامة كل ضيف، حيث يقوم الموظفون بمسحها فقط، لذا قم قبل استخدامها بغسلها بالماء الساخن والصابون أولاً. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك دائمًا إحضار أكواب بلاستيكية أو ورقية خاصة بك من المنزل.

تنظيف الحمام قبل الاستخدام

بغض النظر عما إذا كان الحمام يبدو ورائحته نظيفة ، من المهم رفع مقعد المرحاض مع يديك ملفوفة بمنديل ، ورش المقعد والغطاء على كلا الجانبين برذاذ مطهر.

ارتداء حذائك

لا تمشي على السجادة بأقدامك، بدلاً من ذلك ، أحضر النعال وقم بارتدائها طوال فترة إقامتك بالغرفة.

المصدر - المسافر العربي









