لأول مرة .. طائرة ركاب سويسرية تستخدم جلد الأسماك في اطاراتها

الوكيل الإخباري-أقلعت طائرة ركاب من طائرات شركة لوفتهانزا السويسرية التابعة للوفتهانزا الأم من مدينة زيورخ اليوم الجمعة متوجهة إلى ميامي بالولايات المتحدة، وجسمها متوشح بإطار من جلد سمك القرش.



أعلنت شركة الطيران في زيورخ أن هذا سوف يحد من استهلاك الوقود ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



ومع ذلك، فإن استهلاك الوقود يمكن التحكم فيه بهذه الطريقة: حيث جاء ذلك في بيان سويسري في فبراير (شباط) 2022، عندما تم التخطيط لاستخدام هذا الوشاح.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية، ديتر فرانكس، اليوم الجمعة، إن الأمر سيعتمد على توفير مبالغ طائلة وصغيرة أيضاً.



وأضاف فرانكس أنه تمت تغطية جسم الطائرة، وهي من طراز بوينج 777 - 300 إي آر، ومحركاتها، خلال توجهها من زيورخ إلى ميامي بوشاح شفاف يحاكي الخصائص الديناميكية الهوائية لجلد سمك القرش".



وقالت السلطات السويسرية إنها أول شركة طيران في العالم تستخدم هذا الوشاح الذي طورته شركة لوفتهانز-تكنيك، وشركة باسف الكيميائية على طائرات الركاب.



يحتوي الوشاح على ضلع يبلغ سمكه خمسة من مائة من الملليميتر، مما يقلل مقاومة الاحتكاك أثناء الطيران.

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