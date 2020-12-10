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الخميس، 10-12-2020 03:06 م

لأول مرة يتوقف اختيار أفضل مدينة سياحية لعام 2020 في العالم لهذا السبب

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الوكيل الاخباري - ينتظر العالم سنويًا ومنذ عام 2005 حفل إعلان موقع "لونلي بلانيت" الذي يعد أفضل مواقع السفر حول العالم المدينة الأفضل سياحيًا وطوال 15 عامًا حتى حل 2020، عام انتشار فيروس كورونا التي أوقفت السفر الدولي.

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وأعلن الموقع أسفه لعدم التمكن من إعلان تصنيفه السنوي لأفضل عشر مدن ودول وسوف يركز على الأشخاص بدلًا من الأماكن.


وكتب الموقع: "السفر مختلف الآن"، وأعلن عن سلسلته البديلة "الأفضل في السفر"، حيث تم بدء بث فيديوهات جديدة.

وقال الموقع: "الأفضل في السفر 2021 هم أشخاص يجعلون السفر قوة للخير وبالأخص في عام عرقلت فيه جائحة كوفيد-19 السفر لانتشار المخاوف المتعلقة بالصحة العامة".


ويقدم الموقع 30 شخصًا ملهمًا ومقصدًا ومشاريع سياحية لها مستقبل سوف تغير صناعة السياحة.

 

ومن بينهم السوري هشام معضماني الذي يوضح تاريخ وقصص الهجرة في جولات سياحية ببرلين تحمل اسم "ريفيوجي فويسز تورز" (رحلات أصوات اللاجئين).



المصدر : سبق



 




 

 


 

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