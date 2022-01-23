لا تفوتي زيارة هذه الأماكن الساحرة في أميركا

الوكيل الإخباري - يوجد العديد من الأماكن الخيالية والممتعة حول العالم، وتلقب الولايات المتحدة بأرض السحر والغموض، مع وجود العديد من المناظر الطبيعية والكهوف والقلاع والغابات والمنحدرات والمتنزهات الوطنية المذهلة.

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ويعتبر السائحون الولايات المتحدة أفضل وجهة للرحلات، نظراً لأنها مليئة بالأماكن الرائعة.. في ما يلي قائمة بأكثر الأماكن سحراً في الولايات المتحدة، والتي يمكن زيارتها:





شلالات نياجرا

تعد شلالات نياجرا من أكثر الشلالات شهرة على مستوى العالم، ويعتبر أنسب وقت لزيارة شلالات نياجرا، هو الفترة ما بين شهر يونيو إلى أغسطس.

قوس ديليكت

يعتبر قوس ديليكت جسراً طبيعياً يبلغ طوله 20 متراً، ويوجد في حديقة الأقواس الوطنية قرب مدينة موب في يوتا، ومع كونه القوس الأكثر شهرة في البلاد، فإنه يحتوي على أكثر الطرق ازدحاماً.

أبراج seven Magic mountain في لاس فيغاس

قام الفنان السويسري أوغو روندينوني ببناء هذه الأبراج، التي يبلغ ارتفاعها 35 قدماً في صحراء نيفادا.



حديقة Garden of Eden في هاواي

تمتلك هذه الحديقة الجميلة حوالي 26 فدانًا من الممرات المتعرجة والمساحات الخضراء الجميلة والمناظر الساحلية، ولعل أهم ما يميز هذه الحديقة هو ظهورها في فيلم "Jurassic Park"، حيث تم تصوير المشهد الافتتاحي هناك، ورسم دخولها يراوح بين 5 و20 دولارًا، وتتم استضافة جميع الأطفال دون سن الخامسة مجاناً.

الحدائق النباتية الجليدية في ألاسكا

تشتهر ألاسكا بوجود الجليد والثلج، وتعد مدينة جونو موطناً لحديقة الأزهار الملونة والزهور العطرة والأشجار المتفتحة، وتعتبر Glacier Gardens حديقة نباتية مزدهرة في ألاسكا، تقع ضمن الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق ألاسكا، وتوجد في الحديقة أشجار مقلوبة حيث ترتفع جذورها في الهواء.

زهرة الخليج

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