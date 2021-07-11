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الأحد، 11-07-2021 04:41 م

لتجنب درجات الحرارة العالية.. ما عليك سوى السفر إلى هذه الأماكن

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الوكيل الإخباري - يوفر السفر في الصيف تجربة جذابة للغاية، إلا أن الحرارة الزائدة لا تشكل أمراً مزعجاً فحسب بل قد تكون قاتلة.

وسواءً كنت لا ترغب بالمخاطرة، أو تفضل وببساطة درجات الحرارة الأكثر برودة نسبياً، فهناك أماكن عديدة توفر عادةً تجارب سفر رائعة في الصيف.

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1. سويسرا
وفتحت سويسرا، الواقعة في جبال الألب المغطاة بالثلوج، أبوابها للمسافرين الأمريكيين مؤخراً، وهي مفتوحة للأوروبيين، ودول أخرى مختارة حول العالم.

 

2. سان فرانسيسكو، أمريكا

عانت الكثير من المناطق في الشمال الغربي من ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، إلا أن المناخ المحلي للمدينة ساهم في بقاء الأجواء باردة.

 

3. أنكوريج، ألاسكا
وليست ألاسكا كتلة جليدية على مدار العام كما تعتقد، إذ يمكن للطقس أن يمكن دافئاً بشكل مفاجئ، وهو لا يزال ملاذاً رائعاً نسبياً في الصيف.

 

4. أيسلندا
ويبلغ متوسط درجات الحرارة المرتفعة لشهر يوليو/تموز في العاصمة ريكيافيك 14 درجة مئوية.
ويمكن للزائر استغلال الصيف للتوجه إلى المرتفعات، والتي غالباً ما يتم إغلاقها مرة أخرى بحلول أواخر سبتمبر/أيلول، لمشاهدة الشلالات، والأنهار الجليدية.

 

5. المجمعات التجارية المُكيفة
ووجه التسوق عبر الإنترنت ضربة كبيرة للعديد من مراكز التسوق، ولكن، هناك مراكز تسوق حول العالم لا يزال بإمكانها إشباع رغباتك في التسوق، والترفيه في بيئة مريحة، ومُكيّفة في الوقت ذاته.
ويُعد “Mall of America” في مينيسوتا بالولايات المتحدة جنة لملاعب الأطفال، ويحتضن المركز التجاري كل شيء من حوض للأسماك، إلى منتزه “Nickelodeon” الترفيهي.
كذلك، تحتضن دبي بعضاً من أفخم مراكز التسوق في العالم، بما في ذلك”مول الإمارات”، و”دبي مول”.
ومع هذا، توفر بانكوك الساخنة أيضاً بيئة مريحة ورائعة إذا ذهبت إلى مراكز التسوق فيها، مثل “CentralWorld”، الذي يتمتع بحلبة للتزلج على الجليد.

 

6. الكهوف المخصصة للسياح
ولطالما وفرت الكهوف ملاذاً طبيعياً للهروب من الحرارة الشديدة، والبرودة الشديدة، فتحافظ معظمها على درجة حرارة ثابتة تقريباً على مدار العام.
ويُعد منتزه كهف الماموث الوطني في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة من الكهوف التي يمكنك زيارتها، وتعتبرُ هذه الوجهة أطول نظام كهفي معروف في العالم.
وإذا رغبت بزيارة وجهة أبرد، فيمكنك استكشاف كهف “Eisriesenwelt” الجليدي في النمسا.
وفي كهوف “Postojna” في سلوفينيا، ستتوفر لك الفرصة لمشاهدة التشكيلات المذهلة من قطار تحت الأرض.

 

7. السباحة في المياه العذبة
وهناك أنواع مختلفة من حفر السباحة التي تحتوي على المياه العذبة حول العالم، وهي توفر تجربة غطس ممتعة حتى عندما يكون الجو ساخناً على الأرض.
ويمكن للمسافرين زيارة ينابيع “بارتون” في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، والتي توفر ملاذاً من الحرارة القاسية في المنطقة.
وتتراوح درجة حرارة المياه بهذه الينابيع من 20 إلى 21 درجة مئوية دائماً.
كذلك، يمكن زيارة ينابيع “Voidomatis” في اليونان أيضاً، ولكن، تجدر الإشارة إلى أنها تجف في أواخر الصيف.

 

المصدر - اخبار الأن 

 




 

 


 

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