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الأحد، 12-03-2023 04:46 م

لرؤية تفتح الأزهار والنشاطات في الهواء الطلق.. 3 وجهات ربيعية مثالية

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الوكيل الإخباري - أشعة الشمس الدافئة، ودرجات الحرارة المعتدلة، وتفتح الأزهار والأشجار المحملة بالثمار، كلها عوامل تجعل من الربيع الموسم المثالي للسفر.

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1 - أزهار الكرز في اليابان

الربيع هو الموسم الأكثر شعبية لزيارة اليابان؛ إذ تتعدد النشاطات المتاحة في الهواء الطلق، مع خاصية تفتح أزهار الكرز المنتشرة في أنحاء البلاد، الذي يعرف موسم الذروة من أواخر مارس إلى أوائل أبريل، خصوصاً في طوكيو وكيوتو وأوساكا.

إلى جانب أزهار الكرز، يعد البرقوق زهرة أخرى مميزة تشير إلى حلول الربيع، تبدأ في التفتح في وقت أبكر بقليل من أزهار الكرز؛ في هذا السياق، يمكن الاستمتاع بالزهور الوردية الصغيرة الداكنة من منتصف فبراير فصاعداً. وهناك مهرجان شهير متعلّق يقام كل ربيع في محافظة ميتو، حيث يمكن العثور على واحدة من أكبر مزارع البرقوق، والتي تمتد على 38 هكتاراً، وتحضن 4000 شجرة برقوق مع الزهور الوردية والبيض، كما جبال سوزوكا في الخلفية.

 

2 - زيارة عائلية إلى هولندا

عدّ الربيع الموسم المثالي لزيارة هولندا للاستمتاع بجمال القنوات المحاطة بالخضرة، بعيداً عن حشود السائحين في الصيف. علاوة على ذلك، تجذب أزهار الزنبق المنتشرة في أمستردام والمناطق المحيطة بها، والتي تزدهر عادةً في منتصف ونهاية الربيع (أي أواخر مارس وأثناء أبريل).

أضيفي إلى ذلك، تعدّ هولندا مثالية للزيارة مع الأطفال في الربيع، حيث يحلو المرور بالمزارع الممتعة ومناطق الجذب التي توفر الأنشطة الداخلية والخارجية. في هذا الإطار، Geertjes Hoeve الواقعة في ضواحي أوتريخت خيار جيد، حيث سيستمتع الأطفال بمجموعة كبيرة من حيوانات المزرعة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى الموجهة إلى الزائرين الصغار، مثل: إطعام الماعز الصغيرة وركوب المهر. تضمّ Geertjes Hoeve أيضاً مطعماً يقدمون فيه الفطائر الهولندية التقليدية اللذيذة

 

3-  الاستجمام في متنزهات لندن

مع حلول الربيع، تنبض لندن بالحياة وبالألوان، إذ يوفر الربيع الطقس المثالي للاستمتاع بالشوارع وفن الطهي ومجموعة من المعالم الثقافية والمتنزهات المزهرة في العاصمة البريطانية.

 

 

سيدتي 

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