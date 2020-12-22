لعشاق السفر .. أول رحلة لطيران النصر من موسكو إلى موسكو - فيديو

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة طيران النصر "بوبيدا" الروسية رحلاتها من مطار فنوكفا إلى مطار فنوكفا، في 19 ديسمبر/كانون الأول، وحلق ركاب الرحلة "DP91" فوق مدن "الطوق الذهبي" لمدة ساعة ونصف وعادوا إلى موسكو.

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وتكلفة تذكرة الطائرة 7499 روبل (حوالي 100 دولار).

وبسبب وجود عشاق للسفر، تم بيعها في ثماني دقائق، وبعد ذلك وعدت "بوبيدا" بإطلاق رحلات إضافية في المستقبل القريب.

وتم شراء تذاكر الرحلة الثانية من هذا النوع في غضون ست دقائق، وفق تغريدة على منصة "تويتر" أخبار موسكو.











وقالت متحدثة باسم الشركة التي تعد فرعا من مجموعة "إيروفلوت" بشركات الطيران الروسية تعليقا على هذه الرحلة وفقا لـ" tjournal":



"لسنا نحن الذين اخترعنا هذا النوع من الرحلات، فالحديث يدور عن اتجاه عالمي قررت شركتنا (بوبيدا) دعمه. هناك مسافرون مستعدون لركوب الطائرة حبا للسفر، لأنهم يجدون في ذلك متعة، وهي متعة بالنسبة لنا أيضا.

وسوف ننفذ في هذه المرحلة رحلتين تجريبيتين خاصتين من موسكو إلى موسكو".

وأضافت المتحدثة أن:

"التذاكر للرحلتين اللتين سيتم تنفيذهما فوق المدن الروسية القديمة المعروفة تحت اسم "الطوق الذهبي"، تم بيعها خلال دقائق معدودة



وأشارت إلى أن الشركة تنظر حاليا في طلبات من مختلف مناطق البلاد التي أعربت سلطاتها عن رغبتها في تنظيم رحلات جوية مماثلة في مدنها.



وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعية الروسية مجموعة فيديوهات وصور من داخل الطائرة وخارجها وأثناء الرحلة معبرين عن امتنانهم للكابتن صاحب فكرة السفر والدعوة الإلكترونية للسياحة الداخلية ضمن الأراضي الروسية.

وبدوره ألقى الكابتن كوتشماسوف تحية على المسافرين قبل الرحلة في 20 ديسمبر.







المصدر : سبوتنك



