ليتوانيا وجهة سياحية جاذبة لعشاق التاريخ والمعالم الطبيعية

الوكيل الإخباري - تقع ليتوانيا في أقصى جنوب دولة البلطيق في أوروبا، وتعتبر الليتوانية هي اللغة الأكثر استخدامًا في هذا البلد. خلال الأيام الأولى، كانت ليتوانيا تمتلك إمبراطورية قوية جدًا خلال القرنين الرابع عشر والسادس عشر.

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احتلت روسيا ليتوانيا خلال عام 1795 ولذا واجهت هذه الدولة العديد من المشاكل. فيلنيوس هي العاصمة الأكثر ازدهارًا في ليتوانيا. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في ليتوانيا.



فيلنيوس



هذا المكان هو حي فيلنيوس، كما تم الاعتراف به من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي. هناك أهمية تاريخية كبيرة لهذا المكان.

متحف المهن ومعارك الحرية



في السابق كان متحف ضحايا الإبادة الجماعية، لكنه تحول ببطء إلى هذا المتحف. يحتوي هذا المتحف على مجموعة ضخمة من الوثائق المتعلقة باحتلال ليتوانيا لمدة 50 عامًا. يقع في مقر KGB وبالتالي فإن الاسم الآخر لهذا المبنى هو مبنى KGB. يتم صيانة كل شيء في هذا المتحف بشكل جيد للغاية.

حديقة كورونيان سبيت الوطنية



هي واحدة من خمس حدائق وطنية تم إنشاؤها في عام 1991 للحفاظ على النظام البيئي لبحيرة كورونيان. إنها منطقة محمية رائعة ومهمة للغاية.

نهر نيريس

أفضل طريقة لمشاهدة فيلنيوس سيرًا على الأقدام هي اتباع ضفة نهر نيريس وهي تشق طريقها عبر وسط المدينة. ابدأ في حي Zverynas وتجول في المدينة القديمة، وانتهى به الأمر في المنطقة الشمالية من Zirmunai وتغطي مسافة حوالي 7 كم في المجموع.

سوق هالس



في مدينة فيلنيوس القديمة، كان السوق موقعًا لبيع وشراء المنتجات المحلية منذ عام 1906، مما يجعله أحد أقدم وأكبر أسواق المواد الغذائية في المدينة.

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