الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

مفيد عاهد نهار.. مبارك الماجستير

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

الإثنين، 01-05-2023 10:26 ص

ليتوانيا وجهة سياحية جاذبة لعشاق التاريخ والمعالم الطبيعية

245081


الوكيل الإخباري - تقع ليتوانيا في أقصى جنوب دولة البلطيق في أوروبا، وتعتبر الليتوانية هي اللغة الأكثر استخدامًا في هذا البلد. خلال الأيام الأولى، كانت ليتوانيا تمتلك إمبراطورية قوية جدًا خلال القرنين الرابع عشر والسادس عشر.

اضافة اعلان

 

احتلت روسيا ليتوانيا خلال عام 1795 ولذا واجهت هذه الدولة العديد من المشاكل. فيلنيوس هي العاصمة الأكثر ازدهارًا في ليتوانيا. في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة في ليتوانيا.

 

فيلنيوس

هذا المكان هو حي فيلنيوس، كما تم الاعتراف به من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي. هناك أهمية تاريخية كبيرة لهذا المكان.

 

متحف المهن ومعارك الحرية

في السابق كان متحف ضحايا الإبادة الجماعية، لكنه تحول ببطء إلى هذا المتحف. يحتوي هذا المتحف على مجموعة ضخمة من الوثائق المتعلقة باحتلال ليتوانيا لمدة 50 عامًا. يقع في مقر KGB وبالتالي فإن الاسم الآخر لهذا المبنى هو مبنى KGB. يتم صيانة كل شيء في هذا المتحف بشكل جيد للغاية.

 

حديقة كورونيان سبيت الوطنية

هي واحدة من خمس حدائق وطنية تم إنشاؤها في عام 1991 للحفاظ على النظام البيئي لبحيرة كورونيان. إنها منطقة محمية رائعة ومهمة للغاية. 

 

نهر نيريس
أفضل طريقة لمشاهدة فيلنيوس سيرًا على الأقدام هي اتباع ضفة نهر نيريس وهي تشق طريقها عبر وسط المدينة. ابدأ في حي Zverynas وتجول في المدينة القديمة، وانتهى به الأمر في المنطقة الشمالية من Zirmunai وتغطي مسافة حوالي 7 كم في المجموع.

 

سوق هالس

في مدينة فيلنيوس القديمة، كان السوق موقعًا لبيع وشراء المنتجات المحلية منذ عام 1906، مما يجعله أحد أقدم وأكبر أسواق المواد الغذائية في المدينة.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
244796

نصائح هامة لتوفير المال خلال السفر والاستمتاع بالإجازة

download

هام للمسافرين: نصائح ضرورية عند السفر بمفردك مع الأطفال

243896

تعرفوا إلى أهمية حقيبة الظهر خلال الرحلات السياحية

db362bf4-93b3-4c37-aaa8-800411874fb1

أهم النصائح للسفر مع عائلتكِ في عطلة عيد الفطر

c31b4d1d-e4b7-4b73-9bfd-d300016bba8f

3 أشياء.. لا يجب أكلها أو شربها على متن الطائرة!

620191115181285575346

6 أنشطة مختلفة.. تصلح للإجازات العائلية