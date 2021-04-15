مالطا تدفع للسياح مقابل زيارتها

الوكيل الإخباري - قالت جزيرة مالطا الأوروبية إنها ستدفع بدلا ماليا للسياح الذين يقررون زيارتها هذا الصيف، ضمن برنامج لجذب السياح في محاولة لتحسين القطاع السياحي الذي يمثل 27% من اقتصاد مالطا.

اضافة اعلان



وقالت هيئة السياحة في مالطا إنها ستدفع أموالا لكل مسافر مقابل حجز إقامة لمدة ثلاث ليال في أحد الفنادق، ووفق الخطة سيحصل السائح الواحد على 100 يورو (حوالي 119 دولارا) عند حجز في فندق خمس نجوم، و75 يورو (حوالي 89 دولارا) عند حجز في فندق أربع نجوم، و 50 يورو (حوالي 60 دولارا) لفندق ثلاث نجوم.



وستتم مطابقة المدفوعات من قبل الفنادق، مما يعني أن المبالغ ستكون مضاعفة في الواقع، أي يمكن للسائح كسب ما يصل إلى 200 يورو (حوالي 238 دولارا) للإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق خمس نجوم، كما سيحصل المسافرون الذين يذهبون إلى جزيرة جوزو الأصغر في مالطا على 10٪ إضافية.



وفي عام 2019 زار 2.7 مليون أجنبي مالطا، لكن هذا الرقم انخفض في العام الماضي بنسبة 80٪ بسبب جائحة كورونا.



وقال وزير السياحة في مالطا، كلايتون بارتولو، في بيان: "يهدف المخطط إلى وضع فنادق مالطا في وضع تنافسي للغاية مع استئناف السياحة الدولية".

روسيا اليوم