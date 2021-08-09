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الإثنين، 09-08-2021 12:20 م

ماليزيا تخفف قيود كوفيد-19 عن المحصنين بالكامل في ثماني ولايات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم الأحد 8 أغسطس/آب، إن بلاده ستخفف بعض قيود كوفيد-19 عن الأفراد، الذين تلقوا تطعيما كاملا في ثماني ولايات، استوفت شروطا مثل انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع معدلات التطعيم.

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وقال محيي الدين في كلمة بثها التلفزيون، نقلتها وكالة "رويترز"، إن هذه الإجراءات، التي ستسمح بتناول الطعام في المطاعم وممارسة الرياضات الفردية في الأماكن المفتوحة والسفر بين الولايات، ستسري يوم الثلاثاء.


ومضى قائلا "أعرف أن الكثيرين أرهقتهم الجائحة أو يتعرضون لإعياء الجائحة".


وتخضع ماليزيا لعزل عام منذ الأول من يونيو/حزيران وفي حين أن الإصابات اليومية تواصل تسجيل أرقام قياسية بدأت عدة ولايات في إحراز تقدم في مواجهة المرض في الشهر الماضي وبدأت في رفع القيود جزئيا.


ولن تُطبق الإجراءات التي أعلنت اليوم الأحد في العاصمة كوالالمبور والمناطق المحيطة بها، حيث ما زالت معدلات الإصابة بها الأعلى في البلاد.


وستسمح الحكومة أيضا للمواطنين والأجانب الحاصلين على إقامة بالحجر الصحي في المنازل لدى عودتهم من الخارج أيا كانت الولايات التي يقيمون فيها.


وقال محيي الدين إن الحكومة تبحث أيضا تخفيف القيود عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد وسيعلن عن ذلك قريبا.


ويعتبر الفرد محصنا بالكامل بعد 14 يوما من تلقيه الجرعة الثانية من لقاح أو بعد 28 يوما من تلقيه لقاح الجرعة الواحدة.



 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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