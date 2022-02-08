ماليزيا تفتح حدودها بالكامل بحلول آذار المقبل

الوكيل الاخباري- قررت الحكومة الماليزية فتح حدودها بالكامل لجميع الدول، بحلول شهر آذار المقبل لدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

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وقال رئيس مجلس التعافي الوطني الماليزي، محي الدين ياسين، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على فتح الحدود بشكل كامل مطلع الشهر المقبل دون الحاجة إلى الحجر الصحي الإلزامي، إلا أنه مع ذلك يجب إجراء اختبار كورونا قبل المغادرة وعند الوصول إلى الحدود وفقا لتوصيات وزارة الصحة، بحسب راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا".



وأضاف ان الوزارة ستعلن قريبا التفاصيل الكاملة للمتطلبات وإجراءات التشغيل المعيارية لإعادة فتح الحدود، مشيرا إلى أن الحدود ستكون مفتوحة لجميع الدول، ما يعني أنه يمكن للسياح الزيارة ويمكن للمستثمرين الدخول، ما يسهم في تعافي قطاعات السياحة والصناعة والطيران.

بترا