ما هو الترانزيت؟

الوكيل الإخباري-الترانزيت هو عبارة عن نقل الركاب إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها في مجال الطيران، يتم تعريف ركاب الترانزيت على أنهم ركاب يستخدمون المطارات الأخرى لمدة تقل عن 24 ساعة للوصول إلى وجهتهم لإكمال رحلتهم.

يتعين على ركاب الترانزيت التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور إذا لزم الأمر، يجب أن يعرف المسافرون الذين سيخضعون لعمليات نقل دولية ما إذا كانت دولة العبور تتطلب تأشيرة.

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أنواع أنظمة الترانزيت

اعتمادًا على احتياجات المجتمع، يمكن لإدارات النقل ومقدمي الخدمات الخاصة تنظيم وسائل النقل في نظام نقل تشمل أنظمة النقل الشائعة في المناطق الريفية الطرق الثابتة، والطرق المرنة، والاستجابة للطلب، والمتطوعين، وممرات النقل العابر.

الطريق الثابت

تستخدم أنظمة النقل ذات المسار الثابت الحافلات والشاحنات الصغيرة والسكك الحديدية الخفيفة والمركبات الأخرى للعمل على طريق محدد مسبقًا وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا، طبع هذا النوع من الأنظمة جداول زمنية أو نشرها وتحديد نقاط توقف حيث يتم التقاط الركاب وإنزالهم، يجب أن تفي أنظمة المسار الثابت بالمتطلبات المنصوص عليها في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) لضمان إمكانية وصول الركاب ذوي الإعاقة إليها، تعد أنظمة الحافلات ذات المسار الثابت أكثر أشكال النقل العام شيوعًا في الولايات المتحدة، و 32٪ من أنظمة الحافلات الريفية عبارة عن طرق ثابتة، ومع ذلك في المناطق الريفية، قد لا تلبي خدمات الخطوط الثابتة التقليدية دائمًا احتياجات السكان، لا سيما في المجتمعات التي لا يعيش فيها الناس على طول الطرق الرئيسية وبالتالي يصعب الوصول إلى محطات الحافلات، في هذه الحالات قد تختار المجتمعات أنظمة الطرق الثابتة المنحرفة لالتقاط الدراجين في منازلهم أو في مواقع أخرى أكثر ملاءمة.

المسار المرن

تستخدم أنظمة النقل ذات المسار المرن، والتي تسمى أيضًا أنظمة المسار الثابت المنحرف، نموذج المسار الثابت ونموذج الاستجابة للطلب، تستخدم أنظمة المسار المرن أيضًا جداول زمنية محددة مسبقًا، ولكنها قد تنحرف عن المسار المحدد مسبقًا من أجل الذهاب إلى موقع معين مثل موقع العمل الرئيسي أو مركز رعاية الأطفال أو المنزل، تعمل خدمات المسار المرن بشكل جيد عندما لا تؤثر الانحرافات عن المسار الثابت بشكل كبير على الجداول الزمنية العادية.



استجابة الطلب

يتضمن عبور الاستجابة للطلب مركبات صغيرة أو متوسطة تعمل على طرق مرنة بجداول زمنية مرنة تعتمد على طلبات الركاب، يمكن للمسافرين استخدام خدمة الاشتراك أو إجراء حجوزات مسبقة أو استخدام الجدولة في الوقت الفعلي، يسمح نموذج الاستجابة للطلب أيضًا للركاب باستخدام خدمة النقل لتاريخ ووقت معينين، قد يتم إرسال مركبات استجابة للطلب لنقل عدة ركاب في عدة مواقع مختلفة قبل نقلهم إلى وجهاتهم. تعد الاستجابة للطلب ثاني أكبر نوع من خدمات النقل العام في الولايات المتحدة، وهي المزود الرئيسي لخدمة النقل العام في المناطق الريفية، حيث تمثل 43٪ من جميع رحلات النقل العام، استجابة الطلب هي خدمة أكثر اقتصادا للسكان ذوي الكثافة المنخفضة لأن الرحلات يتم إرسالها فقط عند الحاجة وتنتقل من مصدر واحد إلى وجهة واحدة.



برامج النقل التطوعي

تعتمد برامج النقل التطوعي على المتطوعين لقيادة الركاب، وغالبًا ما يستخدمون سياراتهم الشخصية، قد يقود المتطوعون أيضًا حافلات أو شاحنات صغيرة أو سيارات أخرى لتوفير الرحلات، قد تعوض برامج نقل المتطوعين المتطوعين عن الغاز أو الأميال أو أي تكاليف أخرى، في حين أن برامج العبور التطوعي قد تكون منخفضة التكلفة وتوفر خدمة مرنة، فإن تحديد المتطوعين وتدريبهم قد يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه البرامج الريفية مشاكل مع تأمين السائقين المتطوعين، يوفر المركز الوطني لإدارة التنقل موارد لبرامج السائقين المتطوعين.

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