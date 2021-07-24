السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 04:11 م

متحف ساروق الحديد في دبي - صور

a7f71861-8c3d-47cd-ba34-50b96aa010a7


الوكيل الإخباري - يقع متحف ساروق الحديد في بيت من بيوت حي الشندغة التاريخي وهو عبارة عن نسيج من الأبنية التاريخية تشكل نواة مدينة دبي القديمة، يدمج المتحف الجديد العمارة التقليدية الإماراتية بالتقنيات الحديثة، وهو رمز لأعمال إعادة إحياء هذا الحي التاريخي.

اضافة اعلان


هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها كنوز موقع ساروق الحديد للزوار في متحف، وهو يقدم صورة رائعة عن مهارات وإنجازات سكان الموقع الذين عملوا في هذا ’المصنع‘ والذي يعود إلى العصر الحديدي.


وفي المتحف المكون من طابقين وبالتحديد في وسطه فناء رحب "الحوش" ستتعرفون على حكاية واحد من أهم المواقع الأثرية المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن وأكثرها غموضاً. ويعتبر البيت من أجمل النماذج الباقية من عمارة دبي التاريخية، وهو مبني من مواد البناء المحلية مثل الصخور المرجانية والجص والشندل المستورد.

ومقتنيات المتحف هي من موقع ساروق الحديد الموجود في الطبيعة الصحراوية رائعة جنوب إمارة دبي، على الطرف الشمالي لصحراء الربع الخالي الكبرى. حيث تعكس الآلاف من القطع الأثرية التي تم العثور عليها أهمية موقع ساروق الحديد، والتي قد غيرت هذه الاكتشافات الجميلة مفهومنا عن تاريخ دبي.


ويقدم المتحف سلسلة من النشاطات والتجارب المتنوعة، والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية ومدى اختلاف اهتماماتها، وأثناء البحث عن إجابات للأسئلة التي لم تحسم عن الموقع، فإن المختصين يواصلون دراسة الحقائق والنظريات التي تكمن وراء الأدوات المكتشفة والتسلسل الزمني للموقع.

 




 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
755318421990904

أفضل أنشطة سياحية في سلوفاكيا

121-121202-georgia-beauty-nature-history-civilization_700x400

أفضل وجهات سياحية في جورجيا

224d0e5169c0c4f39f2988abf903fde21a693c2b-150121103256

نصائح حول كيفية التعامل مع رحلات السفر الفجائية

Espana_Granada_shutterstock_557010748_emperorcosar_Shutterstock-1

أجمل الرحلات السياحية في غرناطة

resize

شواطئ الإسكندرية قبلة في عيد الاضحى

5e9f0e914dcab

الطريقة الصحيحة لترتيب شنطة السفر

أخبار متعلقة
174190

شاهد افتتاح ديب دايف دبي أعمق حوض للغوص في العالم

174190

وجهات يمكنك السفر إليها من دبي في أقل من خمس ساعات!