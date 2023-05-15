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الإثنين، 15-05-2023 04:15 م

متنزه 'قرم الجبيل' يحقق أعداداً قياسية من الزوار وعشاق الطبيعة

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الوكيل الإخباري - أعلن متنزه "قرم الجبيل"، الوجهة التعليمية والبيئية والترفيهية الأولى من نوعها في أبوظبي، عن استقطابه أكثر من 150 ألف زائر في الفترة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، بعدما أضحى المتنزه وجهة رئيسية لعشاق الطبيعة.

ويعد هذا الإنجاز دليلاً بارزاً على التزام جزيرة الجبيل بالاستدامة، إذ يوفر متنزه القرم في جزيرة الجبيل العديد من الأنشطة والتجارب التعليمية لزراعة أشجار القرم، التي تعزز تفاعل الزوار مع الطبيعة. ومن خلال هذه الأنشطة، يطّلع الزائرون على الدور الرئيسي، الذي تساهم به أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز التنوع البيولوجي.

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تماشياً مع الهدف الطموح لإمارة أبوظبي بزراعة 100 مليون شجرة قرم، الذي أعلنت عنه معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال مؤتمر الأطراف "COP26"، في غلاسكو عام 2021، أطلقت جزيرة الجبيل مشروعاً لزراعة مليون شجرة قرم، حيث تمت زراعة أكثر من 500 ألف شجرة حتى الآن.

 

وتعد هذه المبادرة دليلاً على التزام جزيرة الجبيل بالحفاظ على هذا النظام البيئي الفريد، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع غابات القرم، حيث تهدف جزيرة الجبيل إلى إيجاد بيئة صحية للحياة البرية، ودعم المجتمعات.

 

تجربة تعليمية:
جذبت مبادرة زراعة أشجار القرم اهتمام العديد من المدارس والجامعات، لما تقدمه من تجربة تعليمية ترفيهية مشوقة للطلاب. كما يلعب متنزه "قرم الجبيل" دوراً حيوياً للتعليم، وتعزيز الوعي البيئي، حيث يوفّر للطلاب منصة للتعلم والاستكشاف والتفاعل مع الطبيعة.

 

زهرة الخليج

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