الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

اندلاع 9 حرائق في غلاف غزة

البلقاء التطبيقية تسترد 33 ألف دولار من مدرس

البيئة والزراعة توقعان 17 اتفاقية تعاون

تحسن طفيف على نسبة إشغال فنادق البترا

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الرفاعي: من المبكر الحديث عن نتائج اجتماعات اللجنة الملكية

شركس : الاردن قضى على مرض الجدري

انطلاق قمة تجمع الملك والرئيس الروسي

نمو حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء 36% خلال الشهر الماضي

دول تبدأ باستلام مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي

الإثنين، 23-08-2021 03:59 م

محمية طبيعية تقدم تجربة مرعبة لزوارها في جنوب أفريقيا- صور

download


الوكيل الإخباري - توفر محمية طبيعية للحيوانات المفترسة في جنوب أفريقيا تجربة مرعبة وفريدة من نوعها لزوارها.

اضافة اعلان

 

وتضع محمية الأسود جلين جاريف- Glen Garriff زوارها في أقفاص مغلقة وسط البرية أمام الأسود والنمور المفترسة الطليقة لرؤيتهم وتصويرهم بطريقة "آمنة وإنسانية.

 

وقالت سوزان سكوت، وهي مصورة ومديرة المؤسسة غير الربحية: "نحن نقدم هذه التجربة منذ ما يقرب عامين، وسلامة كل ضيوفنا هي الأولوية القصوى.


وأضافت: تم التبرع بقفص التصوير الأصلي لنا من قبل مصور ألماني محترف يزورنا بانتظام، وقمنا بتجربته بعد عرض تلفزيوني ألماني تم تصويره هنا باستخدام مكعب زجاج شبكي.

 

وأكدت سكوت أن مهندساً يقوم بفحص المكعب بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه، موضحة أن هذه التجربة توفر للأسود تحفيزاً عقلياً وجسدياً، وهو أمر جيد لأي حيوان في الأسر، على حد تعبيرها.

وتابعت: كملاذ غير هادف للربح يعتمد فقط على التبرعات، توفر لنا قيمة ارتياد المكعب دخلاً صغيراً يساعدنا بشكل مباشر في إطعام وحماية الأسود.

 

واختتمت بقولها: "نتوقع وصول 17 أسداً آخر في وقت لاحق من العام الجاري، ونحن حالياً في طور عملية إنقاذ لها من حديقة حيوان مغلقة في الشرق الأوسط.


ويوجد حالياً 77 أسداً تحت رعاية المحمية وتعيش طوال حياتها في ملاذها، وتحظى حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة باهتمام واسع ويتابعها مئات الآلاف، ومن خلال هذه القنوات يتم جمع الأموال، بحسب ما أوردته عبر موقعها الإلكتروني.







 

المصدر - العين الإخبارية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
121-183242-uae-saudi-national-day-abudhabi_700x400

جزيرة ياس تحتفي باليوم الوطني السعودي- صورة

zanzibar-pemba-island

أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في تنزانيا

airportCarousel

نصائح لتجنب ضياع حقائبك أثناء السفر

image-5

افضل الاماكن السياحية في الكويت - صور

الثعالب-450x307

زاو فوكس قرية كاملة مخصصة للثعالب تعرفوا إلى مكانها - صور

monaco

رحلة سياحية داخل موناكو الراقية

أخبار متعلقة
الثعالب-450x307

زاو فوكس قرية كاملة مخصصة للثعالب تعرفوا إلى مكانها - صور