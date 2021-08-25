مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستقبل زوار صيف السعودية

الوكيل الإخباري - ضمن برنامج "صيف السعودية" استقبلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مرتادي البرنامج في شاطئ "بيور"، والذي تضمن مهارات استعراضية وفعاليات نوعية كبرى، وتم ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

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وجاءت هذه الفعاليات ضمن أنشطة البرنامج الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإنّ الفعاليات المقامة هناك تضمنت "ممشى الشاطئ"، وهو مجموعة من ألعاب الكرنفال ومنطقة مخصصة للعبة البنتبول والألعاب الإلكترونية، إلى جانب العروض الموسيقية والاستعراضية.

وفعالية "شاطئ بيور" الذي يعد منطقة للسباحة والاسترخاء، وجزيرة للألعاب المائية ومجموعة من الأنشطة البحرية، والتجارب الموسيقية، وتجربة السكن في الخيام أو المنزل العائم، فيما تتيح فعالية "لاقونا" تجربة ركوب الخيل وقيادة السيارات الصحراوية، بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بأشهى الأطباق البحرية العالمية في "مطعم سوهو".



يذكر أنّ الهيئة السعودية للسياحة كانت قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم البرنامج ما يزيد على ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكًا ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيق ومتنوع .

