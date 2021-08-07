مدينة النماص .. أجمل المعالم السياحية في السعودية

الوكيل الإخباري - النماص مدينة الضباب، تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية على سلسلة جبال الحجاز، حباها الله بالطبيعة الخلابة وكثافة الغطاء النباتي، واعتدال أجوائها في الصيف جعلها من أهم المصايف بالمنطقة.

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وتضم النماص الكثير من المعالم السياحية التي ساهمت بشكل كبير في إثراء المنطقة منها على سبيل المثال:

متحف النماص

يُعد متحف النماص من أهم المعالم التراثية بالمنطقة وهو نقطة انطلاق زوار المنطقة إلى باقي الأنحاء، يتكون المتحف من 4 طوابق قسمت إلى قاعات، تضم أدوات الزراعة وأدوات المطبخ وقاعة للمصنوعات الجلدية، وباقي القاعات للملبوسات النسائية والرجالية وفيما يتعلق من الحلي بأنواعها المختلفة، واحتفظت القاعتان بشكل المجلس القديم في تلك المنطقة، يحتوي المتحف على أكثر من 1500 قطعة أثرية وتراثية.

جبل ومتنزه مرير

يقع الجبل الشهير في قلب قرية آل قحطان شمال مدينة النماص الساحرة، وهو أعلى جبال السروات بارتفاع 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، ما يوفر فرصة شيقة لاستكشاف القرية من أعلى والمنتزه الذي يحيط بالجبل، والتقاط الصور الفوتوغرافية، ويضم المنتزه مساحات طبيعية من الزهور والغابات التي يعيش بها حيوانات برية مثل الذئاب والضباع.

منتزه شعف آل وليد

هو الوجهة الرئيسية لزوار مدينة النماص ويعد أبرز المنتزهات السياحية القائمة بها، ويضم ملاهي ترفيهية وملاعب للأطفال ومساحات خضراء واسعة. ويتميز المنتزه بخصوصية كبيرة بفضل المنحدرات والسهول التي تحيط به وتوفر إطلالة خلابة.



قرية عقبة تلاع

تتميز القرية التي تقع بين الحجاز وتهامة بالطراز العربي المعماري القديم، والذي استخدم الحجر في البناء مع استخدام أغصان شجر الزيتون في تغطية أسقف البيوت. هذا الطراز القديم يخلق أجواء رائعة تعود بالزائرين إلى عدة عقود للوراء لاستحضار نمط معيشة الأجداد.



قرية المقر التراثية

هي قرية حديثة تم بناؤها باستخدام أكثر من مليوني حجر من جبال عسير خلال فترة تربو على 35 عاماً، وتضم قصر المقر التاريخي ذا القباب السبع الذي يجسد قارات العالم. كما تحتوي القرية على مخطوطات وقطع تراثية تعود إلى مئات السنين.



قصر مشرفة

يقع هذا القصر الذي يرجع بناؤه إلى نحو 300 عام في الحي التاريخي بوسط مدينة النماص، ويتألف من خمسة أدوار تم بناؤها من الطوب، ويتكون كل دور من أربع غرفات ذات مساحات مختلفة.

المصدر - سيدتي