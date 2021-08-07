السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 12:45 م

مدينة النماص .. أجمل المعالم السياحية في السعودية

النماص


الوكيل الإخباري - النماص مدينة الضباب، تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية على سلسلة جبال الحجاز، حباها الله بالطبيعة الخلابة وكثافة الغطاء النباتي، واعتدال أجوائها في الصيف جعلها من أهم المصايف بالمنطقة.

اضافة اعلان

 

وتضم النماص الكثير من المعالم السياحية التي ساهمت بشكل كبير في إثراء المنطقة منها على سبيل المثال:

 

متحف النماص
يُعد متحف النماص من أهم المعالم التراثية بالمنطقة وهو نقطة انطلاق زوار المنطقة إلى باقي الأنحاء، يتكون المتحف من 4 طوابق قسمت إلى قاعات، تضم أدوات الزراعة وأدوات المطبخ وقاعة للمصنوعات الجلدية، وباقي القاعات للملبوسات النسائية والرجالية وفيما يتعلق من الحلي بأنواعها المختلفة، واحتفظت القاعتان بشكل المجلس القديم في تلك المنطقة، يحتوي المتحف على أكثر من 1500 قطعة أثرية وتراثية.

 

جبل ومتنزه مرير
يقع الجبل الشهير في قلب قرية آل قحطان شمال مدينة النماص الساحرة، وهو أعلى جبال السروات بارتفاع 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، ما يوفر فرصة شيقة لاستكشاف القرية من أعلى والمنتزه الذي يحيط بالجبل، والتقاط الصور الفوتوغرافية، ويضم المنتزه مساحات طبيعية من الزهور والغابات التي يعيش بها حيوانات برية مثل الذئاب والضباع.

 

منتزه شعف آل وليد
هو الوجهة الرئيسية لزوار مدينة النماص ويعد أبرز المنتزهات السياحية القائمة بها، ويضم ملاهي ترفيهية وملاعب للأطفال ومساحات خضراء واسعة. ويتميز المنتزه بخصوصية كبيرة بفضل المنحدرات والسهول التي تحيط به وتوفر إطلالة خلابة.

قرية عقبة تلاع
تتميز القرية التي تقع بين الحجاز وتهامة بالطراز العربي المعماري القديم، والذي استخدم الحجر في البناء مع استخدام أغصان شجر الزيتون في تغطية أسقف البيوت. هذا الطراز القديم يخلق أجواء رائعة تعود بالزائرين إلى عدة عقود للوراء لاستحضار نمط معيشة الأجداد.

قرية المقر التراثية
هي قرية حديثة تم بناؤها باستخدام أكثر من مليوني حجر من جبال عسير خلال فترة تربو على 35 عاماً، وتضم قصر المقر التاريخي ذا القباب السبع الذي يجسد قارات العالم. كما تحتوي القرية على مخطوطات وقطع تراثية تعود إلى مئات السنين.

قصر مشرفة
يقع هذا القصر الذي يرجع بناؤه إلى نحو 300 عام في الحي التاريخي بوسط مدينة النماص، ويتألف من خمسة أدوار تم بناؤها من الطوب، ويتكون كل دور من أربع غرفات ذات مساحات مختلفة.

 

المصدر - سيدتي 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
610e3ba942360440004b6447

مصر.. الكشف عن موعد وصول أول رحلة طيران روسية لمطار الغردقة

image (2)

نفوق 8 نمور في فيتنام بعد نقلها لموقع سياحي

طيران روسي

8 خطوط جوية روسية تحصل على تصاريح رحلات إلى المنتجعات المصرية

جزيرة_بتايا_تايلاند

افضل الاماكن السياحية في بتايا جنوب تايلاند

marmaris-excursions-0

اهم وجهات السياحة في مرمريس تركيا

102-201755-dubai-launches-state-green-economy-2021-report_700x400

دبي تحتل المرتبة الثانية عالميا لأفضل مدن عصرية جديرة بالزيارة

أخبار متعلقة
جزيرة_بتايا_تايلاند

افضل الاماكن السياحية في بتايا جنوب تايلاند

21-07-28_20-31-44

أفضل المدن السياحية في العالم لمحبي الثقافة

Air-P6

زيارة إلى حديقة مطار أبها مشاريع السعودية

Slovenia-Lake-Bled-Church-on-the-Island-3-1080x675

أفضل الأماكن السياحية في سلوفينيا

143-164458-edinburgh-brings-history-future-tourism-beach-2

أفضل الأماكن السياحية في ادنبره

resize

أفضل الوجهات السياحية لعشاق التسوق في العالم