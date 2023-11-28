الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فيديو- تشييع جثماني الشهيدين دغرة والأسمر إلى مثواهما الأخير في رام الله

وظائف شاغرة في مؤسسات رسمية وجامعات - تفاصيل

عمل الأعيان تقر معدل تنظيم العمل المهني كما ورد من النواب

سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم

وزير الخارجية الإيراني: المقاومة الفلسطينية لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الصحة العالمية: تردي مستشفى الشفاء مأساة

ورشة في مادبا حول قانون الضمان الاجتماعي

بعد تمديد هدنة غزة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

غزة: نحتاج مئات الشاحنات من الوقود

عاجل

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 28-11-2023 11:03 ص

مدينة سياحية تتحول إلى بؤرة للذباب - صورة

بورتسودان_-_الميناء_ليلاً


الوكيل الإخباري - تتجه مدينة بورتسودان الساحلية المعروفة بتألقها الذي تمكنت بموجبه جذب الآلاف عقب اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، نحو كارثة صحية إثر انتشار كثيف للذباب والناموس.

اضافة اعلان

وباتت المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان طاردة إلى حد بعيد، وبدأ كثير من السكان خاصة الذين وصلوها بعد الحرب التفكير في مغادرتها هرباً من تردي الأوضاع البيئية، وظهور بعض الأمراض مثل حمى الضنك والكوليرا.

 

وبعد أن كانت ملقبة بـ"زهرة الساحل" نظراً لجمالها وموقعها المتميز المطل على ساحل البحر الأحمر، صارت بورتسودان تحت رحمة الذباب هذه الأيام، بعد أن تحولت إلى بركة آثنة بفضل مياه الأمطار الراكدة.


وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً صادمة لإحدى المخابز في مدينة بورتسودان تغطي أسراب الذباب عجين الدقيق، أثناء عملية خبزه، وهو ما أثار سخط وتعاطف السودانيين مع سكان زهرة الساحل.

 


 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1587862639

في إجراء نادر.. مدينة البندقية تفرض ضريبة على السياح

566040Image1-775x445_d

إغلاق موقع سياحي في ايسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني

WhatsApp Image 2023-10-17 at 3.40.37 PM

احدث مشروع مُقدم من شركة المراسم في مدينة الشيخ زايد

442

السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة

image

ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية بالإمارات 24% في 7 أشهر

medium_2023-10-06-939b3f81a8

استمتع بالسباحة في الشتاء بأدفئ 3 جزر