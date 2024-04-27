السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد الجامعات الأميركية.. احتجاجات في جامعات وعواصم أوروبية تنديدا بالعدوان على قطاع عزة

الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 30 أيار

الاشغال: بدء العمل بمشروع صيانة الطريق الصحراوي من منطقة القويرة إلى جسر الاتحاد قريبا

الحاج توفيق: 65% مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي

روسيا .. اسقاط 68 مسيرة أوكرانية جنوبي البلاد

نقيب الذهب: 60% انخفاض الطلب محلياً مقارنة بالعام الماضي

اعلام عبري يكشف سبب حادث بن غفير

حزب الله ينعى أحد عناصره

رفح .. 6 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال منزلا

نيوزيلندا: الكارثة في غزة يجب أن تنتهي فورا

السبت، 27-04-2024 09:37 ص

مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوما على السياح

Doc-P-1192182-638497302407304442


الوكيل الإخباري - شرعت البندقية بتطبيق إجراء يلزم السياح الذين يزورونها لفترات نهارية بدفع ضريبة قدرها 5 يورو، في خطوة أثارت احتجاج السكان الذين رفضوا أن تتحوّل مدينتهم إلى "متحف".

اضافة اعلان

 

وباتت البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدا في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرّك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.

 

ومن خلال فرض مبلغ 5 يورو على السياح كي يصبحوا مخولين ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، تأمل البندقية في ثني عدد من الزوار عن القدوم في الأيام المزدحمة. 

 

روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
337499

في اليوم العالمي للفن... جولة على متاحفه ومعارضه الأبرز

312226

نصائح أساسية للمسافرين عند ترتيب حقيبة السفر الشتوية

بورتسودان_-_الميناء_ليلاً

مدينة سياحية تتحول إلى بؤرة للذباب - صورة

GettyImages-1587862639

في إجراء نادر.. مدينة البندقية تفرض ضريبة على السياح

566040Image1-775x445_d

إغلاق موقع سياحي في ايسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني

WhatsApp Image 2023-10-17 at 3.40.37 PM

احدث مشروع مُقدم من شركة المراسم في مدينة الشيخ زايد