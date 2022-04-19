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الثلاثاء، 19-04-2022 10:08 ص

مسؤول مصري يكشف خطة الدولة لتعويض السياحة الروسية

تقرير_عن_السياحة_في_شرم_الشيخ


الوكيل الاخباري-تتطلع مصر إلى جذب المزيد من الزوار من أميركا اللاتينية وآسيا مع إضافة خطوط طيران دولية جديدة تربط هذه الأسواق بمدينة شرم الشيخ، في محاولة للحد من الضربة التي لحقت بصناعة السياحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جانبها، قالت نائب وزير السياحة، غادة شلبي في بيان، إن الصراع يهدد تدفق الوافدين الروس والأوكرانيين الذين يشكلون 30% - 40% من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر، وتسعى الحكومة أيضاً إلى تسريع عودة الدول الأوروبية التي بقيت في الغالب بعيدة عن المنتجعات المصرية أثناء الوباء.

وأضافت خلال مقابلة مع "بلومبرغ"،  أن التوقعات بالنسبة للسياحة المصرية في عام 2022 ليست أعلى من العام الماضي، إلا أنها امتنعت عن إعطاء توقعات.

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