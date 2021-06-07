مسافر بالطائرة؟ هكذا تحمي نفسك من كورونا

الوكيل الإخباري - إن كنت تخطط للسفر قريبا، وتبحث عن سبل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا خاصة في المطارات وعلى متن الطائرة، فهناك العديد من الإجراءات والطرق التي يمكنك اتخاذها لتحقيق ذلك، تعرف كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة؟

اضافة اعلان



ابحث عن خيارات آمنة عند حجز رحلتك

يبدأ الحد من مخاطر فيروس كورونا عند السفر بالقرارات التي تتخذها أثناء حجز رحلتك؛ مثل تجنب الرحلات غير المباشرة، واختيار وجهة قريبة نسبيًا.

من المستحسن أيضًا التحقق من موقع الويب الخاص بشركة الطيران للحصول على معلومات حول تدابير السلامة التي يتم اتخاذها على متن الطائرات، :

نفذت معظم شركات الطيران إجراءات سلامة رائعة على متن طائراتها، مثل المقسمات الزجاجية بين الممرات وإبقاء المقاعد الوسطى شاغرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة المتطورة المستخدمة لتدوير الهواء وتنقيته في مقصورة الطائرة تمنع انتشار معظم الفيروسات بسهولة أثناء الرحلة .

لا تسافر إن كنت مصابا بأمراض مزمنة

إذا كان لديك أمراض تضعف جهاز المناعة، فلا يزال عليك تجنب السفر الجوي أو تأجيل موعد رحلتك، فيمكن أن يزيد نظام المناعة الضعيف بشكل كبير من خطر الإصابة بفيروس كورونا، أو ظهور أعراض حادة بمجرد الإصابة.

ارتدِ قناعًا للوجه في جميع الأوقات

لا تتطلب جميع المطارات أو شركات الطيران تغطية الوجه بالأقنعة، لذلك قد تصادف أفرادًا لا يستخدمونها، لذلك، لابد لك أن ترتدي قناعك الخاص طوال الوقت الذي تقضيه في المطار وعلى متن الرحلة، أيضًا، لا تنسَ إحضار أقنعة متعددة معك في حالة فقدت أحدها أو تلفها.



احمل معقم اليدين وتجنب لمس وجهك

المطارات والطائرات مليئة بالأسطح التي يتم لمسها بشكل كبير، وتحاول شركات الطيران تقليل عدد الأشياء التي يحتاج العملاء إلى لمسها.

وهناك بعض العناصر التي يجب أن تحملها معك أثناء السفر؛ يجب أن تتضمن قائمتك معقمًا لليدين (يحتوي على أكثر من 60٪ من الكحول)، ومناديل مبللة مطهرة، وقناع للوجه، فيمكن أن تساعدك هذه العناصر في الحفاظ على مستوى معين من النظافة.

اختيار مقعد النافذة

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إيموري وجورجيا تك أن أفضل طريقة لتجنب الجراثيم على متن الطائرة هي الجلوس على مقعد النافذة والبقاء جالسًا طوال الرحلة.

لا تشرب الماء على متن الطائرة

وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن المياه من خزانات المياه بالطائرة ليست نظيفة دائمًا، لذا قد لا يكون شرب الشاي أو القهوة، المصنوعان عادةً من هذه المياه وليس المياه المعبأة ، فكرة جيدة.



المصدر- موسوعة مسافر











