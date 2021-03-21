مستقبل الإسكان.. صحراء كاليفورنيا تحصل على أول حي مطبوع ثلاثي الأبعاد في أمريكا

الوكيل الاخباري - ستصبح المناطق الصحراوية في وادي كواتشيلا بكاليفورنيا قريبا، موطنا لأول حي أمريكي يتألف بالكامل من منازل مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

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من خلال شراكة بين شركتين في كاليفورنيا Palari، وهي مجموعة تطوير عقاري مستدامة، وشركة Mighty Buildings، وهي شركة لتكنولوجيا البناء، سيتم تحويل قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة في "رانتشو ميراج" إلى مجتمع مخطط مكون من 15 مطبوعة ثلاثية الأبعاد صديقة للبيئة منازل صديقة تدعي أنها الأولى من نوعها.



قال أليكسي دوبوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في مايتي بيلدينغز، "سيكون هذا أول تحقيق على الأرض لرؤيتنا لمستقبل الإسكان".



في المستودع الكبير بمقرها الرئيسي في أوكلاند، تنشئ "مايتي بيلدينغز" منازل باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد ضخمة بحجم المرائب الصغيرة.





وتصنع الشركة التي تستخدمها بشكل فوري، مما يسمح بإضافة الأسقف وطبقات العزل والميزات الخارجية مثل البروز في عملية واحدة.



كما ويمكن إتمام ما يصل إلى 80٪ من البناء، كما تدعي Mighty Buildings، مع ساعات عمل أقل بنسبة 95 ٪ و10 مرات أقل من البناء التقليدي.



وقال سام روبن، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستدامة في "مايتي"، خلال جولة قام بها مؤخرا في المقر، إن طابعات الشركة لديها القدرة على بناء منزل بمساحة 350 قدما مربعا في أقل من 24 ساعة.

وغالبا ما يتم إعداد الطابعات لبناء منزل بين عشية وضحاها، بينما يكون الموظفون نائمين.



ستتميز كل من منازل "رانتشو ميراج" بهندسة معمارية حديثة تعود إلى منتصف القرن، وتتكون من مسكن أساسي مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين بمساحة 1450 قدمًا مربعا، جنبا إلى جنب مع سكن ثانوي في العقار المكون من غرفتي نوم وحمام واحد، بحسب ما نقلت "ذا غارديان".



سيكون لكل منزل بمساحة 10000 قدم مربع حوض سباحة في الفناء الخلفي وخيار دفع مبلغ إضافي مقابل وسائل الراحة مثل الكابانات وأحواض الاستحمام الساخنة وحفر النار والاستحمام في الهواء الطلق.



ستبدأ الأسعار من 595000 دولار للطراز الأساسي المكون من 3 غرف نوم وتصل إلى 950 ألف دولار لتكوين منزلين مع ترقيات.



رانتشو ميراج ليس المكان الأول الذي يرى منازل مطبوعة ثلاثية الأبعاد في السنوات الأخيرة. في عام 2019، أعلنت مؤسسة غير ربحية في المكسيك عن إنتاج منازل مطبوعة ثلاثية الأبعاد للعائلات ذات الدخل المنخفض.

وفي الوقت نفسه، من المقرر تركيب منازل مطبوعة ثلاثية الأبعاد في أوستن، تكساس، في وقت لاحق من هذا العام.



يأتي ظهور المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد مع استمرار أزمة الإسكان في كاليفورنيا.

وتحتاج الدولة إلى ما بين 1.8 مليون و 3.5 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2025 لمعالجة النقص واستيعاب النمو السكاني المتوقع.

في فبراير/شباط، حصلت "مايتي بيلدينغز" على تمويل بقيمة 40 مليون دولار في السلسلة ب.







المصدر : سبوتنك



