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الأحد، 05-12-2021 04:37 م

مستلزمات السفر للبحر

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الوكيل الإخباري - هناك بعض المستلزمات التي يكون المسافر بحاجة لها خلال الرحلات البحرية والتي لا يمكن الاستغناء للاستمتاع بالرحلة. في الآتي، أبرز المستلزمات الضرورية الخاصة بالبحر.

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هناك بعض المستلزمات التي يحتاج إليها المسافر خلال رحلات شاطئ البحر، ولكن من المهم أن تكون خفيفة الوزن لعدم حمل الكثير من المستلزمات التي تزيد من حمولة الحقيبة، والتي يكون من بينها:«حقيبة قماش خفيفة الوزن ومتعددة الأغراض والتي تحتوي على الأدوات التي يحتاجها المسافر أثناء التواجد على الشاطئ كملابس السباحة وواقي الشمس ونظارة الشمس».

 

حقيبة الظهر
يفضل أن يكون للمسافر حقيبة ظهر غير حقيبة السفر، تحتوي على كافة الاحتياجات والمستلزمات التي يكون المسافر بحاجة لها بشرط أن تكون ذات جودة عالية، وذلك كي تتحمل جميع المستلزمات الخاصة بالبحر، والتي يكون من بينها:«ملابس البحر، ملابس أخرى بديلة، شاحن الهاتف، المتعلقات الشخصية، وكاميرا».

 

أحذية البحر
يفضل أن يتم توفير الأحذية الخاصة بالبحر، وذلك للتواجد بها واستعمالها على الشاطئ فضلًا عن الأحذية الأخرى التي يمكن ارتدائها بعد الانتهاء من يوم الشاطئ، وذلك لزيادة الشعور بالارتياح والاستمتاع بالرحلة.


شامبو وبلسم
ينصح بضرورة وضع الشامبو والبلسم في الحقيبة لأنها ضمن الاحتياجات الضرورية التي يكون المسافر في حاجة لها بعد الانتهاء من السباحة في البحر، فضلًا عن واقي الشمس الذي يحمي من أشعة الشمس الضارة.

 

مناشف
يفضل أن يتواجد مع المسافر المناشف الخاصة به والتي يتم استعمالها طوال رحلة البحر، بالإضافة إلى أنه من المهم عدم استعمال مناشف خاصة بشخص آخر لمنع انتقال الأمراض الجلدية المعدية.

 

واقي الشمس 
يفضل شراء واقي الشمس الخاص بالمسافر بشرط أن يكون عالي الحماية للوقاية من أشعة الشمس القوية والضارة التي قد يكون لها تأثيرها السلبي على سلامة البشرة والجلد.


شمسية السفر
يمكن الاستعانة بشمسية السفر في حقيبة الظهر وذلك لاستخدامها وقت الحاجة لذلك، وذلك من أجل الوقاية من أشعة الشمس القاسية التي قد يتعرض لها المسافر أثناء قضاء وقت على شاطئ البحر.

 

حصيرة الشاطئ
تحمي حصيرة الشاطئ من الكثير من الرمال الثقيلة فضلًا عن وضع كافة المستلزمات والحقائب عليها أثناء السباحة، كما أنها تتميز كونها خفيفة الوزن وسريعة الجفاف لذا لا يمكن الاستغناء عنها خلال رحلة البحر.

 

المصدر - سيدتي

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