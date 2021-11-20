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السبت، 20-11-2021 04:14 م

مستلزمات تحتاجها المرأة في حقيبة السفر

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الوكيل الإخباري - تحتاج السيدات الكثير من الضروريات خلال رحلة السفر لتكون ضمن محتويات حقيبة السفر، لذا يمكن رصد عدد من الاحتياجات التي تكون ضرورية للغاية بالنسبة للسيدات خلال الرحلة.

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حقيبة ظهر جيدة
تحتاج السيدات إلى حقيبة ظهر جيدة يمكن من خلالها حمل كافة الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها خلال التنزه والتنقل في الوجهة السياحية، لذا من الضروري الاهتمام باختيار حقيبة السفر المثالية والمناسبة للمسافات الطويلة.

 

حقيبة مكياج
المكياج يعد ضمن الأساسيات بالنسبة للمرأة، لذا من المهم للغاية توفير مساحة آمنة له من خلال الاستعانة بحقيبة صغيرة خاصة بأدوات التجميل لوضع كافة المستحضرات التي تكون السيدات في حاجة لها خلال العطلة.

 

الملابس
تحتاج السيدات إلى الكثير من الملابس والتي ستستعين بها طوال فترة الرحلة باختلاف التوقيتات وتكون ملائمة لجميع المناسبات والأنشطة خلال الرحلة.

 

الأحذية متعددة الاستخدامات
من المهم التنوع في اختيار الأحذية وذلك وفقًا لنوعية الملابس فضلًا عن ذلك أنها تكون مناسبة مع الوجهة السياحية وأنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى ذلك أنها تكون ملائمة مع المناسبات المتنوعة خلال برنامج الرحلة، حيث من الأفضل اختيار الأحذية الرياضية عند قطع مسافات طويلة والاستعانة بالنعال الخفيفة والصنادل في حالة الخروج ليلًا كونها أكثر راحة.


زجاجة ماء قابلة للطي
تعد هذه الزجاجة من أكثر الأفكار المثالية خلال السفر، حيث تعد ضمن الأساسيات كونها أيضًا لا تشغل مساحة كبيرة نظرًا لطيها عند عدم الحاجة إليها فتصبح بحجم صغير، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء زيارة المعالم المختلفة بالوجهة السياحية والتنقل من مكان لآخر أو أثناء المشي لمسافات طويلة.


نظارة شمسية
تعد النظارة الشمسية ضمن الاحتياجات الضرورية التي من المهم تواجدها في حقيبة السفر، وذلك نظرًا للحاجة إليها أثناء التنقل والحركة داخل الوجهة السياحية لمواجهة الطقس الحار في بعض الأماكن.


مناديل مبللة
لا تخلو حقيبة الفتيات من المناديل المبللة للاحتياج إليها في الكثير من الظروف طوال فترة الرحلة، لذا فمن المهم تواجدها داخل حقيبة السفر والاستعانة بها أيضًا داخل حقيبة الظهر التي يتم التنقل بها طوال فترة الرحلة لاستعمالها في أي غرض ضروري.

 

المصدر- سيدتي 

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