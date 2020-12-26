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السبت، 26-12-2020 09:08 ص

مشكلة في المحرك .. بوينغ 737 ماكس تعاني مجددا بعد رفع حظر طويل على تحليقها

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الوكيل الاخباري - قالت شركة الطيران الوطنية الكندية "إير كندا"، الجمعة، إن طائرة ركاب تابعة لها من طراز بوينج 8-737ماكس واجهت مشكلة في المحرك خلال رحلتها من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مونتريال في كندا، مما أجبر الطاقم على تحويل مسارها إلى مدينة توسون في أريزونا.

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وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز إن إشارة ضوئية تخص عطلا في محرك ظهرت للطيارين بعد قليل من الإقلاع و"قرروا إيقاف أحد المحركات". 

وأضاف "حُول مسار الطائرة بعد ذلك إلى توسون حيث هبطت بشكل طبيعي ولا تزال هناك". وتعود الواقعة إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول.


وقال موقع أخبار الطيران البلجيكي (أفييشن 24 دوت بي) إن طاقم الطائرة تلقى إشارة تفيد بانخفاض الضغط الهيدروليكي للمحرك الأيسر وأعلن عن حالة طارئة قبل تحويل مسار الرحلة.


وأضاف بيان الشركة "الطائرات الحديثة مصممة للعمل بمحرك واحد وطواقمنا تتدرب على مثل هذه العمليات".


وتستعد بوينج وشركات الطيران لإجراءات فحص مكثفة مع استئناف تشغيل طائرات ماكس بعد توقف استمر 20 شهرا، لكن خبراء السلامة يقولون إن مثل هذا الخلل أمر شائع وعادة ما يمر دون أن يلاحظه أحد.


وتم إيقاف تشغيل طائرات ماكس بعد حادثين مرتبطين جزئيا بعيوب في برنامج قمرة القيادة. ولم تكن هناك صلة بالمحركات.


ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا استمر 20 شهرا على تشغيل رحلات طائرات 737 ماكس، بعد أن حددت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تفاصيل تحديث البرمجيات والأنظمة والتدريب التي يتعين على بوينج وشركات الطيران الانتهاء منها قبل نقل الركاب.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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