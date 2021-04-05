مصر .. افتتاح متحف محمد محمود خليل

الوكيل الإخباري - افتتحت وزير الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الأحد، متحف محمد محمود خليل وحرمه التابع لقطاع الفنون التشكيلية.

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شارك الافتتاح وزير التخطيط هالة السعيد، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وسفير سلطنة عمان في القاهرة، ونائب السفير السعودي، ونخبة من الكتاب والمثقفين والفنانين.



يضم المتحف الواقع في منطقة الدقي في الجيزة، أكثر من 300 عمل فني نادر، لمجموعة من كبار رواد الفن التشكيلي العالمي، وتتنوع تلك الأعمال ما بين لوحات ومنسوجات.



ومن بين الفنانين المقرر عرض أعمالهم في المتحف: رينوار، وفان جوخ، وجوجان، ورودان وغيرهم.



ويعد متحف محمد محمود خليل من أهم صروح الفن التشكيلي على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة.



وكان المتحف قد أغلق عام 2010، وبدأت أعمال التطوير عام 2014، لتشمل عدة مراحل ضمت جميع الأعمال والمعالجات الإنشائية.



وكان افتتاح القصر، كمتحف لأول مرة عام 1962، نقل بعدها إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971، ثم أعيد افتتاحه عام 1979.



تتنوع اللوحات في المتحف بين الزيتية والمائية والباستيل ويصل عددها إلى 304 لوحات من إبداعات 143 مصورا، من بينها 30 لوحة لتسع مصورين، كما تبلغ المقتنيات الأخرى 857 من المقتنيات الشخصية لخليل، ونحو 50 تمثالا من صنع 14 مثالا.

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