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السبت، 07-08-2021 12:34 م

مصر.. الكشف عن موعد وصول أول رحلة طيران روسية لمطار الغردقة

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الوكيل الإخباري- بعد توقف دام لنحو 6 سنوات عقب سقوط الطائرة المدنية الروسية عام 2015 بسيناء، يستقبل مطار الغردقة الدولي بمصر أول رحلة طيران روسية قادمة من العاصمة موسكو، يوم الاثنين المقبل.

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هذا وأفادت مصادر من مطار الغردقة الدولي لوسائل إعلام مصرية بأن "الرحلة من المقرر لها الوصول ظهر الإثنين المقبل، وستقل على متنها 500 راكب روسي الجنسية، وهي الرحلة الأولى منذ أكتوبر 2015، وأن هذه الرحلة منتظمة وليست عارضة (تشارتر)"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تصل من موسكو 5 رحلات أسبوعيا للغردقة و5 أخرى لشرم الشيخ، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار".

تجدر الإشارة إلى أن لجنة روسية صحية كانت قد انتهت قبل أسبوع مضى من إجراءات التفتيش على عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مطار الغردقة الدولي وعدد من الفنادق المختلفة، وكذلك المستشفيات داخل مدينة الغردقة لإعداد تقرير مفصل عن تلك الإجراءات وإرساله للحكومة الروسية.

من جانبه، قال القنصل الروسي في مصر، فيكتور بوليتايف، إن "الوفد الصحي الروسي قام بعملية تفقد وتفتيش للإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطاري الغردقة وشرم الشيخ، وبعض القرى والفنادق السياحية، من تصنيفات مختلفة، ثلاث نجوم وحتى سبع نجوم"، لافتا إلى أن عملية التفتيش شملت المنشآت الصحية ومعامل تحاليل، سواء بالغردقة أو شرم الشيخ".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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