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السبت، 30-10-2021 01:29 م

مصر تتفوق على تركيا كوجهة أولى للسياح الروس

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الوكيل الاخباري - تحتل مصر المرتبة الأولى في حجز الرحلات السياحية للعام الجديد، ويفضلها حوالي 40% من السياح الروس، وتشمل المراكز الخمسة الأولى تركيا والإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف والسياحة الداخلية.

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وتعتبر مصر الرائدة في قائمة تفضيلات عملاء "تز تور" لقضاء العطلات خلال فترة العام الجديد، وتمثل هذا الوجهة حوالي 40% من الطلبات من إجمالي الحجوزات لدى الشركة.


وتليها تركيا بنسبة 20%، والإمارات العربية المتحدة 15%، وجزر المالديف 14%.
ويقضي الكثير من الروس العطلات في الشتاء في المناطق الدافئة كالمكسيك، وجمهورية الدومينيكان، والمجر، وسريلانكا، وموريشيوس، وكوبا، وبعض البلدان الأخرى.


واحتلت مصر أيضًا ما يقارب 40% من حجم المبيعات للفترة من 30 ديسمبر/ كانون الأول إلى 9 يناير/ كانون الثاني أيضًا من شركة السفر "تي يو أي راشا"، مباشرة بعد افتتاح هذه الوجهة في أغسطس/ آب، حيث صعدت بسرعة إلى القمة تاركة وراءها الدول الرائدة في السنوات السابقة (تركيا والإمارات العربية المتحدة)، اللتان أصبحتا خلفها بنسبة 21% و20% على التوالي.


وقالت "تي يو أي راشا"، إن منطقة سوتشي هي الأكثر شعبية بين الوجهات المحلية، حيث تمثل نصف إجمالي الحجوازات، تليها رحلات إلى فيليكي أوستيوغ 13%، شيريغش 12%، مينيرالني فودي 5% وغيليندجيك 4%.


وقالت الشركة: "يلاحظ منظمو الرحلات السياحية اتجاهًا جديدًا بالجولات السياحية لمشاهدة المعالم، وفي طليعة هذه الوجهات قازان وسانت بطرسبرغ، تليها موسكو وكالينينغراد وإيركوتسك، بالإضافة إلى الجولات على طول طريق "زالاتايا كالتسا" أو الحلقة الذهبية الذي يتضمن عدة مدن، كسوزدال وإيفانوفا وفلاديمير.


وفقًا لخدمة السفر "توتو رو"، فإن سيمفيروبول هي الوجهة المفضلة للسياحة الداخلية في رأس السنة بالنسبة للسياح من موسكو، حيث تم بيع 6.8% من التذاكر، تليها سوتشي 6.2%، كالينينجراد 4.4%، مينيرالني فودي 3. 6 % وسانت بطرسبرغ 2.7%.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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