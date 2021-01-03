مصر .. تحذير عاجل إلى المسافرين أجواء غير مستقرة

الوكيل الاخباري - أصدرت مسؤولة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني، تحذيرا عاجلا إلى كل المسافرين على الطرق السريعة، بسبب ما وصف بـ"الأجواء غير المستقرة".

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وحذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، المواطنين من "الشبورة المائية الكثيفة" على الطرق السريعة، خاصة في ساعات الصباح المبكر.



وتابعت شاكر "هناك أجواء غير مستقرة، وهناك تكون للشبورة المائية الكثيفة على غالبية الطرق وخاصة الطرق السريعة".



وأكملت الخبيرة المصرية "تلك الأجواء غير المستقرة تبدأ من الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا، ونناشد المواطنين عدم السفر في هذا التوقيت".



وأتمت قائلة "من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس".

المصدر : سبوتنك







