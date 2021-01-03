الأحد 03-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يزف بشرى سارة حول نهاية وباء كورونا بهذا الموعد

وفاة مواطن حرقاً في اربد

وزير العمل يُصدر جُملةً من القرارات الهامة

التربية للوكيل : عدة نماذج للمبحث الواحد في الامتحانات النهائية

برنامج الوكيل .. محامٍ يأخذ على عاتقه مساعدة مواطن دون أتعاب

إحباط محاولة احتيال بقيمة 10 مليون دينار

أسعار الذهب الأحد 3/1/2021

ألمانيا تسجل 312 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة ودعوات لتمديد الإغلاق

بعد مناشدة للوكيل .. أمين عمان يتعهد بتكاليف دفن ضحايا حادث الرويشد

طبيب يقدم نصائح للراغبين بالتطعيم ضد كورونا

الأحد، 03-01-2021 12:51 م

مصر .. تحذير عاجل إلى المسافرين أجواء غير مستقرة

b1f6380c3dbfdb5dc6dc32ad3685ff31


الوكيل الاخباري - أصدرت مسؤولة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني، تحذيرا عاجلا إلى كل المسافرين على الطرق السريعة، بسبب ما وصف بـ"الأجواء غير المستقرة".

اضافة اعلان

وحذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، المواطنين من "الشبورة المائية الكثيفة" على الطرق السريعة، خاصة في ساعات الصباح المبكر.

وتابعت شاكر "هناك أجواء غير مستقرة، وهناك تكون للشبورة المائية الكثيفة على غالبية الطرق وخاصة الطرق السريعة".

 


وأكملت الخبيرة المصرية "تلك الأجواء غير المستقرة تبدأ من الفجر وحتى الساعة التاسعة صباحا، ونناشد المواطنين عدم السفر في هذا التوقيت".


وأتمت قائلة "من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك نظرًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Patenggang-Lake

السياحة في باندونج

حقيبة-السفر-المثالية-5-نصائح-لاختيارها

5 نصائح لاختيار حقيبة السفر المثالية

Istanbul-Aviation-Museum

تعرف على أهم المتاحف في اسطنبول

1223110502

استئناف الرحلات الجوية من مصراتة إلى تونس

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_201231220743-thailand-food-drink-aviation-ban

تايلاند تحظر الطعام والشراب والصحف والمجلات على الرحلات الداخلية

5b15018f85600a5e2861abd3

تعطيل أكثر من 150 رحلة جوية في مطارات موسكو

أخبار متعلقة
373858_Viator_Shutterstock_180755

دولة عربية على قائمة 200 وجهة سفر آمنة

Hanover_Airport_hc15516-me

'اخرجونا.. أرجوكم': سلالة كورونا الجديدة تضرب مطارات أوروبية

airplane_mask

إيرفلوت: مقاعد خاصة لرافضي الكمامات في الطائرات

dd7eeb68fac6ad12498d0fc6862c5742-saqqara

كنوز سقارة لا تنتهي.. مصر تعلن عن كشف أثري جديد - صور

1920_image1

طيران الإمارات تعفي القادمين إلى دبي من 6 دول من فحص كورونا المسبق