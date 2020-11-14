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السبت، 14-11-2020 10:35 ص

مصر..تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن أكبر كشف أثري

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الوكيل الاخباري- نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور تعلن من خلال خلالها عن "أكبر كشف أثري في 2020، خلال الأيام القليلة القادمة".

ومنذ الإعلان عن الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل مع الكشف الأثري، معبرين عن إعجابهم وحماسهم، عبر تعليقات منشور وزارة السياحة والآثار، على موقع "إنستغرام".


ومن بين التعليقات التي جاءت على هذا الخبر، كتب أحدهم: "مذهل! عمل رائع من قبل فريقك!". وبالطبع، كان هناك العديد من الأشخاص الذين يتوقون لسماع ومعرفة المزيد. 

وأوضح البيان الصحفي أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية، العاملة بمنطقة آثار سقارة، قد أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

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وتم العثور أيضاً على عدد من اللقى الأثرية المذهبة، منها تماثيل خشبية، وأقنعة ملونة ومذهبة.

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

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