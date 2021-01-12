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الثلاثاء، 12-01-2021 11:03 ص

مصر تقرر رسميا فتح الأجواء أمام الطيران القطري

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الوكيل الإخباري _ اعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها باستئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين، وإعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه "سيتم فتح الأجواء المصرية للطائرات القطرية بالطيران المدني في الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء"، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام.

وبمقتضي القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها بداية من منتصف الليلة. وقالت وسائل الإعلام المصرية، إنه "سيتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين".

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وعادت الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، أمس الاثنين، مع إقلاع طائرة قطرية من الدوحة باتجاه الرياض في رحلة هي الأولى بين البلدين بعد المصالحة التي تم التوصل إليها أخيراً بين الأطراف الخليجية، كما أعلنت الإمارات والبحرين فتح مجالهما الجوي للطيران القطري.


وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يوينو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

 

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

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