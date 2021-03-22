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الإثنين، 22-03-2021 11:46 ص

مصر للطيران بصدد طلب مساعدة مالية من الحكومة تتراوح بين 5 و7 مليار جنيه

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الوكيل الاخباري - قال رشدي زكريا، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران، إن الشركة تتوقع أن تطلب من الحكومة مساعدة مالية بين خمسة وسبعة مليارات جنيه (317.84 - 444.98 مليون دولار) هذا العام تحتاجها لسداد قروض ورسوم تأجير طائرات.

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وأبدى زكريا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة، للصحفيين في مؤتمر في الإمارات تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة، مضيفا أنه لا نية لخفض حجم أسطول الطائرات، بحسب "رويترز".

في سياق متصل، كشف مجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة الماضي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية، وقال المركز إنه لا صحة لما يتداول.


وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل.


وشددت الوزارتان على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل.


ويشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث جميع أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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