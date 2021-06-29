الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 03:20 م

'مصر للطيران' تعلن زيادة رحلاتها إلى إسطنبول

مصر-للطيران


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "مصر للطيران"، أنه في ضوء تعزيز شبكة خطوطها الدولية، تمت زيادة الترددات بين القاهرة وإسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعيا)، اعتبارا من 2 يوليو 2021.

وقالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وإسطنبول بطراز "الإيرباص A320 Neo"، وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال، و126 مقعدا بالدرجة السياحية، وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات، يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية، بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت "Wi-Fi".

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وبحسب مصادر إعلام مصرية، من المقرر أن تسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز "الإيرباص A220-300" المزود بخدمات الإنترنت "Wi-Fi" وخدمات الـ "Audio/Video Streaming"، حيث يمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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